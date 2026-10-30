Simeone surprend tout le monde au sujet du champion de la Liga et ironise sur la nouvelle décision des arbitres

Quelques heures avant une rencontre qui pourrait bouleverser le classement de la Liga, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, a délivré un message décisif : le titre de la Liga cette saison n'ira pas à celui qui joue le mieux, mais à celui qui tient le plus.

Simeone s'est présenté ce vendredi en conférence de presse d'avant-match pour la rencontre tant attendue face à Levante, prévue demain samedi, un match important. En effet, une victoire de Levante pourrait compliquer le parcours des Colchoneros dans leur duel avec le Barça, tandis qu'une victoire de l'Atlético enflammerait la lutte brûlante pour la tête du classement.

La gestion de l'effort est le mot-clé

Au sujet de la manière de maintenir le niveau, Simeone a déclaré, avec sa franchise habituelle : « Atteindre un niveau de performance optimal à chaque match est extrêmement complexe. Pour y parvenir, nous devons mieux gérer nos efforts, les remplacements et la manière de motiver les joueurs. »

L'entraîneur argentin a ajouté : « Nous devons livrer un match solide contre un adversaire qui sait jouer à domicile et qui affiche un moral élevé, et nous devons maîtriser le déroulement du match et lui faire du mal. »

L'entraîneur argentin a réaffirmé son attachement à sa célèbre philosophie du « match après match », refusant de se laisser entraîner par les calculs prématurés sur la première place.

Un message humain et la définition du champion

La conférence n'a pas manqué de dimension humaine, Simeone ayant entamé son intervention en commentant le tragique accident du train d'Orda : « C'est un moment difficile, et nous sommes aux côtés des familles des victimes. C'est un moment complexe qui exige de nous un grand respect, et nous espérons que les choses s'amélioreront à l'avenir. »

À propos de la course au titre, dans laquelle son équipe n'est séparée de la première place que par deux points, Simeone a résumé sa philosophie par une phrase qui sera le titre de la saison : « Nous connaîtrons de bons moments, de mauvais moments et des moments moyens, c'est ça la vie. Celui qui saura franchir les moments difficiles sera celui qui jouera le titre. »

Le double affrontement face au Barça

Simeone a évoqué le calendrier chargé qui opposera son équipe au Barça à deux reprises en moins d'un mois, en raison du réaménagement des dates de la Liga lié à la Supercoupe d'Espagne en février, et il a commenté avec calme : « C'est ce qui se passe chaque année, les dates des matchs sont avancées à cause de la Supercoupe. Je ne trouve pas cela compliqué, c'est juste une situation résultant de la densité des matchs. »

Concernant les joueurs, il a fait l'éloge du Portugais Morten Hjulmand en déclarant : « Il fournit un gros effort et rivalise avec des joueurs comme Koke, Barrios et Cardoso, qui livrent des performances remarquables. Mendoza et Obid réalisent eux aussi de bonnes prestations. Hjulmand possède le caractère adéquat pour atteindre ce à quoi il aspire. »

Il a également défendu le jeune Arnau, le décrivant comme « quelqu'un qui travaille avec beaucoup d'enthousiasme, et le passage de son niveau précédent à son niveau actuel n'est pas facile », tout en affirmant sa pleine confiance en Lookman malgré le fait qu'il n'ait pas encore atteint sa meilleure forme : « Nous avons une grande confiance en lui, et nous devons simplement avoir confiance en sa progression. »

Ironie sur la nouvelle décision

Simeone a conclu sa conférence par un commentaire ironique sur la décision historique autorisant les arbitres à participer à des interviews médiatiques après les matchs, mesure qui sera inaugurée pour la première fois à l'issue du match de son équipe contre Levante, déclarant avec le sourire : « J'espère qu'ils parleront de moi de façon positive et que les choses se passeront bien. »