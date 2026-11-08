Raphinha se prépare à affronter l'Atlético de Madrid dans l'une des meilleures périodes de sa carrière sur le plan offensif, après être devenu l'une des principales armes offensives du Barça. Il aborde en effet la rencontre du Riyadh Air Metropolitano avec des statistiques exceptionnelles, ayant marqué 15 buts en Liga et 4 buts en Ligue des champions, portant son total à 19 buts en 13 matches officiels.

Raphinha a par ailleurs inscrit un doublé lors de ses deux derniers matches, face à Alavés et Aston Villa, et il a continué à marquer pour la troisième rencontre consécutive après avoir trouvé le chemin des filets dans le Clasico au stade Spotify Camp Nou.

Ces chiffres confirment que la star brésilienne a retrouvé son meilleur niveau sur le plan offensif, après avoir surmonté la légère blessure contractée lors de la première trêve internationale avec la sélection du Brésil, pour atteindre de nouveau le sommet de sa forme physique.

Selon le quotidien espagnol « As », Raphinha s'est montré remarquable dans la surface de réparation, avec des mouvements incessants et une prestation marquée par la puissance et le pressing continu, comme à son habitude.

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L'Argentin Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, est l'un des techniciens qui connaît le mieux le potentiel de Raphinha, et il n'a pas caché sa grande admiration pour la star brésilienne, au point de le considérer comme l'un des meilleurs joueurs du monde.

Simeone avait déclaré, après la victoire du Barça 3-1 lors du match de Liga de la saison dernière au stade Spotify Camp Nou : « Je ne sais pas comment Raphinha n'a pas encore remporté le Ballon d'Or, car moi je le choisis pour le gagner. »

L'entraîneur argentin a ajouté : « Je l'aime beaucoup, il sait jouer à tous les postes qu'on lui demande d'occuper, et il marque de superbes buts. »

Raphinha possède toutes les qualités que Simeone apprécie : c'est un joueur puissant, compétiteur et tenace, qui travaille pour l'équipe, en plus de sa capacité à faire basculer les matches.

Simeone a poursuivi au sujet de la star brésilienne : « Je l'aime beaucoup, parce qu'à chaque fois qu'il joue, c'est un plaisir de le regarder, que ce soit à travers ses mouvements, ses accélérations loin du marquage, ses déplacements dans les espaces, ou encore son travail collectif. »

L'admiration n'est pas à sens unique, car Raphinha voue lui aussi une grande estime à l'entraîneur argentin, lui qui a déclaré : « J'ai beaucoup d'affection pour le Cholo, c'est un entraîneur extraordinaire et je l'apprécie énormément. »

Les confrontations précédentes révèlent des chiffres remarquables de Raphinha face à l'Atlético de Madrid, puisqu'il a été directement impliqué dans 8 buts lors des 10 matches qui l'ont opposé à cette équipe, ayant inscrit deux buts et délivré 6 passes décisives.

Il sera impossible de savoir ce qui se serait passé lors de la rencontre entre les deux équipes en quart de finale de la Ligue des champions la saison dernière si la star brésilienne avait pu jouer, mais il a manqué ce match en raison d'une blessure au muscle de la cuisse.

Les problèmes musculaires ont également privé Raphinha du match aller de la demi-finale de la Coupe du Roi d'Espagne, qui s'est soldé par une lourde défaite du Barça sur le score de 4-0, ainsi que du match de Liga au cours duquel l'équipe de Hansi Flick s'est imposée face à l'Atlético de Madrid au stade Metropolitano sur le score de 2-1.

Raphinha aborde également la rencontre tant attendue face à l'Atlético de Madrid avec un moral au beau fixe, après l'annonce de la prolongation de son contrat avec le Barça jusqu'au 30 juin 2030, un geste qui confirme que le capitaine de l'équipe catalane représente l'un des éléments essentiels du projet de Hansi Flick dans les années à venir.