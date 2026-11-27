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Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid, a évoqué la possibilité de recruter lors du mercato hivernal et a reconnu la nécessité de renforcer l'effectif pour continuer à rivaliser avec Barcelone et le Real Madrid.

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Le journal Sport a relayé les déclarations de Simeone lors de la conférence de presse d'avant-match de la rencontre entre l'Atlético de Madrid et Elche, ce samedi, comptant pour la 14e journée de Liga.

Interrogé sur une éventuelle recrue en janvier, le Cholo a été clair : le club travaille dans ce sens, en collaboration avec le directeur sportif Mateu Alemany.

« Nous discutons avec lui pour travailler et continuer à progresser. Selon les moyens dont dispose le club, mais oui, nous avons besoin de joueurs », a-t-il déclaré.

Pour le technicien argentin, l'arrivée de nouveaux joueurs sera importante pour maintenir l'Atlético de Madrid dans la course aux premières places du classement.

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À la question de savoir si l'équipe s'était rapprochée des deux premiers du classement, il a répondu : « C'est la fin de saison et l'enchaînement des matchs qui le diront. Il est clair que nous devons renforcer notre effectif pour continuer à rester près de la place que nous occupons actuellement, sinon cela deviendra très difficile ».

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La stabilité dont font preuve Barcelone et le Real Madrid a également été abordée lors de la conférence de presse.

Quand on lui a soumis l'hypothèse qu'il faudrait peut-être 100 points pour remporter le titre de Liga, l'entraîneur argentin a refusé de se livrer à des pronostics : « Je n'en ai aucune idée, franchement, aucune idée. Le destin, seul Dieu le connaît, et c'est à Lui qu'il faut poser la question ».

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Avant de voir plus loin, l'entraîneur a voulu concentrer toute l'attention sur le match face à Elche.

Interrogé sur la fiabilité de son équipe à l'extérieur, comparée à ses performances à domicile, l'Argentin a rappelé qu'il avait déjà donné son explication sur ce point après la rencontre face à Getafe.

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« Nous l'avons déjà expliqué après le match contre Getafe. Maintenant, nous pensons à Elche, qui n'a pas obtenu de bons résultats à domicile, mais qui est une équipe qui rivalise bien, qui a livré de bons matchs et qui aurait pu gagner ou faire match nul. Nous devrons orienter le match dans la direction où nous pensons pouvoir lui faire mal », a-t-il expliqué.

Simeone a également salué les performances de deux joueurs adverses, Germán Valera et Morsio, qu'il connaît depuis leur passage à l'Atlético de Madrid.

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À propos de Valera, il a déclaré : « Il réalise un niveau formidable, il a beaucoup progressé et il s'est créé de nouveaux postes où il a pris l'habitude de jouer. C'est un joueur travailleur et rapide, nous le connaissons depuis qu'il est tout jeune, et nous souhaitons toujours le meilleur aux joueurs qui sont passés par ici ».

Quant à Morsio, Simeone a mis en avant ses qualités et sa contribution à Elche : « C'est un joueur qui a de la combativité, du travail et l'intelligence pour comprendre les déplacements et le placement. Il apporte une grande aide à Elche, et demain nous nous retrouverons et nous nous saluerons ».

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Le Cholo a également évoqué Jonathan David, interrogé sur sa progression et son rôle au sein de l'équipe. Le technicien argentin a assuré qu'il comptait toujours sur l'attaquant, même lorsque celui-ci ne bénéficie pas de temps de jeu.

« Depuis le début, et même lorsqu'il n'a pas joué certains matchs, c'est un joueur qui nous est utile et qui nous aide. Il sait bien se déplacer sans ballon, il a des courses dont nous avons besoin, et quand viendra son tour de jouer, j'espère qu'il montrera le même niveau que lors de ses meilleures périodes depuis son arrivée », a-t-il déclaré.

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Mendoza a été un autre des noms à retenir l'attention lors de la conférence de presse. L'entraîneur a jugé sa progression de manière positive, tout en reconnaissant qu'il lui avait fallu un peu de temps pour s'adapter aux exigences de l'Atlético de Madrid.

« Il continue de progresser, le changement a été important pour lui. Au début, il a eu du mal à acquérir le rythme et la puissance nécessaires pour atteindre le niveau qu'il montre aujourd'hui, que ce soit en match ou à l'entraînement. Il s'est bien préparé pendant l'été afin d'arriver avec de meilleures armes pour rivaliser. Il a de la qualité, et j'espère qu'il continuera à augmenter son intensité pour pouvoir être compétitif », a déclaré Simeone.