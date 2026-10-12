Simeone prend la défense de Julian Alvarez et identifie le point fort de l'Atlético Madrid

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, a défendu son joueur argentin, Julian Alvarez, avant de recevoir Manchester United demain mardi, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Le technicien de l'Atlético Madrid a minimisé l'importance de la disette du joueur argentin, qui n'a plus marqué depuis la demi-finale de la saison dernière (le 29 avril).

Le Cholo a souligné en conférence de presse : « Les attaquants qui ont les caractéristiques de Julian ont toujours besoin de buts, et il n'est pas le seul. »

Il a tenté de mettre en lumière tout ce qu'il apporte à l'équipe au-delà de sa capacité à marquer : « C'est un joueur collectif, il sait faire le lien et se coordonner, et il possède beaucoup d'autres atouts que le simple fait de marquer des buts. »

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Il a également salué sa dernière prestation : « Il a réalisé une très belle seconde période lors du dernier match, et nous espérons qu'il continuera à progresser pour atteindre le niveau où nous souhaitons tous le voir. »

224 jours sans but en Liga





L'attaquant n'a plus marqué en championnat espagnol depuis le 28 février, lorsqu'il avait trouvé la faille lors du match remporté 1-0 par l'Atlético Madrid face à Oviedo au stade Tartiere.

224 jours se sont écoulés depuis, même si, durant cette période, il a fait trembler les filets dans les deux autres compétitions auxquelles participe l'Atlético Madrid : la Ligue des champions et la Coupe du Roi.

Demain mardi, il retrouve sa compétition favorite, la Ligue des champions, où il a inscrit 17 buts et délivré six passes décisives en 26 matches avec les Rojiblancos, auxquels s'ajoutent huit buts et deux passes décisives en 17 rencontres avec Manchester City.

De plus, ce match lui offre l'occasion de régler ses comptes avec Manchester United, contre qui il n'a jamais réussi à marquer durant son passage à City.

S'il parvient à marquer, Julian fera coup double : il mettra fin à sa disette et se débarrassera de cette épine dans le pied face à un adversaire qu'il n'a pas encore réussi à battre.

L'importance de gagner après la défaite contre Liverpool

Après la défaite lors du match d'ouverture à Anfield, l'entraîneur argentin est conscient de l'importance d'une victoire demain : « Nous savons à quel point cette compétition est difficile, et ce format vous oblige à essayer de prendre des points, que vous jouiez à domicile ou à l'extérieur, lors du premier ou du dernier match. Il est évident que nous avons besoin de points, comme toutes les équipes qui veulent continuer dans cette compétition. »

Diego a voulu écarter le sujet de la finale de la Ligue des champions, qui se tiendra au stade Wanda Metropolitano, pour se concentrer sur le présent. Il s'est appuyé sur la philosophie qui a marqué son parcours à l'Atlético Madrid : se concentrer sur chaque match l'un après l'autre. « Je comprends votre position, qui consiste à vous concentrer sur la finale de la Ligue des champions au Wanda Metropolitano, mais revenons à la réalité des matches du quotidien, match après match. N'alimentons pas des idées du type : si nous atteignons la finale, alors... Non, concentrons-nous sur les matches du quotidien, c'est là qu'est notre force », a-t-il déclaré.

Il a analysé son adversaire, Manchester United, qui, malgré ses nombreux matches nuls, conserve le même potentiel que celui affiché la saison dernière : « C'est une équipe qui presse fort dans votre moitié de terrain et qui possède des joueurs rapides. Peu importe les résultats, car ils ont concédé beaucoup de matches nuls, ils proposent le même rendement que l'an dernier. C'est une équipe forte, mais nous devons jouer d'une manière qui nous permette de leur faire mal. »

Concernant la gestion de l'équipe, il a insisté sur l'importance de choisir le bon onze de départ et de gérer la fatigue des joueurs dans un match qui s'annonce éprouvant.

Il a ajouté : « Nous devons rester calmes et gérer au mieux nos joueurs cadres demain, car le match sera long et difficile, et nous devons bien gérer leurs efforts pour rivaliser efficacement. »

Enfin, l'entraîneur a évalué les situations différentes que traversent Lookman et Baena. Alors que l'attaquant nigérian cherche à retrouver son meilleur niveau, le milieu de terrain espagnol vit une période positive après une saison précédente marquée par les blessures.

De la patience pour Lookman et des éloges pour Baena

Simeone a donc demandé de la patience envers Lookman : « Il n'est pas là où il voudrait être, ni là où nous voulons le voir, mais il travaille chaque jour à la recherche de ce joueur. C'est un dribbleur, et nous avons besoin qu'il le soit, qu'il perde le ballon et qu'il continue d'essayer. »

Au sujet de Baena, il a mis en avant la confiance et l'assurance que le joueur a acquises, tout en évoquant également la Coupe du monde : « Il a connu une année en dents de scie à cause des blessures. Et voilà que la Coupe du monde est arrivée, ce qui lui a donné confiance et assurance. Il est au sommet de son niveau, et nous devons essayer de tirer profit des meilleurs moments de chaque joueur pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour l'équipe. »