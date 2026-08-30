Simeone : nous avons besoin de l'aide d'Álvarez, et quelque chose pourrait se produire avant la fin du mercato

L'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, a réagi à la victoire de son équipe (3-1) face à Séville, hier soir samedi au stade Ramón Sánchez Pizjuán, dans le cadre de la troisième journée de la Liga.

Simeone s'est exprimé lors de la conférence de pressed'après-match en ces termes :

L'analyse du match :

« Nous avons eu la chance de livrer un très bon match. Les garçons ont accompli un excellent travail, aussi bien à la récupération que, tout particulièrement, dans la transition à la relance. Nous savions que Séville arrivait avec deux très bons résultats, avec cet enthousiasme qui le pousse à tenter un pressing haut. »

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La confiance d'Álex Baena après le Mondial :

« Pas besoin de trop parler, les choses se voient. Il est évident que cette motivation et cet impact qu'a produits dans son cœur et dans son esprit la victoire au Mondial, ainsi que cette confiance qu'il a obtenue de l'entraîneur parce qu'il a joué tous les matches, il nous les rend aujourd'hui par son jeu et son travail (il a marqué deux buts). Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de cela de sa part, et il est évident que nous lui demanderons de le conserver, car c'est ce qui est exigé et c'est le plus difficile. »

Qu'apporte Hojlund à l'Atlético Madrid ?

« L'équilibre, essentiellement. Il vient d'un championnat qui se joue à un rythme plus lent, qui n'a pas la vitesse que l'on trouve en Liga ou en Premier League. Il essaie, petit à petit, d'acquérir de l'assurance et de la vitesse, notamment dans son jeu. Il a une bonne passe entre les lignes, il est fort de la tête... Nous espérons qu'il continuera à progresser, nous avons besoin de lui et nous serons exigeants avec lui car il possède les qualités pour nous aider. »

Qu'attend Simeone de la clôture du marché des transferts ?

« Je ne vais pas le dire maintenant à cause de ce qui se passe pour Julián (Álvarez) et de tout ce qui l'entoure, pour que vous n'en rajoutiez pas de votre côté. Je dis toujours qu'il peut se passer quelque chose (sur le marché des transferts), je dis la même chose chaque année. C'est le football, et il peut toujours se passer quelque chose. Mais je ne le dis pas pour une raison particulière, d'accord ? (rires). »

Comment va Julián Álvarez ?

« Il traverse son processus personnel. Nous serons là, je le répète une fois de plus, pour l'aider sur le plan sportif et pour qu'il nous aide, car c'est un joueur exceptionnel. »

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