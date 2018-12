Simeone : "Normal qu'un club comme le Bayern veuille apparemment payer la clause de Lucas Hernandez"

Diego Simeone a fait savoir qu'il avait discuté avec Lucas Hernandez au sujet du Bayern Munich.

Depuis mercredi soir, l’Atlético de Madrid peut avoir peur de perdre Lucas Hernandez. En effet, le Bayern Munich serait disposé à payer la clause libératoire du joueur, estimée à 80 millions d'euros.

En conférence de presse ce vendredi, Diego Simeone a abordé ce thème.

"Ce que je peux vous dire, c'est que je lui ai parlé, que j'ai parlé avec le club, Lucas sait ce que je pense, que le club sait ce que je pense et ce que je voudrais, jusqu'à aujourd'hui, il est avec nous et il n'y a pas beaucoup de possibilités de parler. S'il était disponible pour le match, il jouerait ... Parler de suppositions est quelque chose que je n'aime pas, je n'ai rien à vous assurer, car le garçon est là. "



Possible départ de Lucas au Bayern : "Je suis en train de penser que Lucas est ici et que je ne peux pas m'éloigner de ça. En parlant d'hypothèses et d'imaginaires ... Imaginons que nous commencions à dire des choses qui ne se produisent pas à la place, elles remplissent des pages ... mais elles ne se sont pas réellement produites Nous espérons qu’elles se produisent ou non, et qu’elles ne nous permettent pas d’avoir une situation plus complète, je comprends la nécessité de rechercher des situations qui génèrent de quoi nous parlons et c’est normal qu’elles le fassent bien. "

"Il est difficile de deviner quelque chose qui ne s’est pas passé, je n’imagine pas ce qui ne l’arrive pas, j’imagine toujours des choses qui peuvent arriver positivement et non négativement, je suis toujours optimiste, Lucas connaît notre affection et sait ce qu’est un footballeur. Il est normal qu'une équipe comme le Bayern veuille apparemment payer sa clause. C'est un club très important. Ensuite, il y a la décision et le travail que le club fait avec Lucas de garder les choses en l'état. "