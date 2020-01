Simeone : "L'Atletico Madrid a presque réalisé l'impossible"

L'entraîneur des Colchoneros était fier de ses joueurs et de l'exploit réalisé pour éliminer le FC Barcelone.

L'Atletico Madrid a renversé le en demi-finale de la Super Coupe d' ce jeudi soir. Menés au score, les Colchoneros ont inversé la tendance en fin de match grâce à des buts d'Alvaro Morata, sur penalty, et d'Angel Correa. L'Atletico Madrid était mal embarqué dans cette rencontre, mais a réussi à faire le dos rond et à ne surtout rien lâcher jusqu'au bout. Des valeurs qui plaisent à Diego Simeone.

Après la rencontre, Diego Simeone s'est félicité du succès et a aimé l'état d'esprit de ses joueurs : "Je pense que nous devons vivre avec calme, que nous nous sommes qualifiés pour la finale. C'est important pour les supporters, c'est important pour le club, c'est important pour les joueurs. Ce fut un match très difficile contre l'une des meilleures équipes du monde. Ce sont les meilleurs en ce qui concerne la possession et l'attaque aussi".

"Nous avons beaucoup souffert au cours de la première mi-temps. Je pense que la deuxième mi-temps a été différente, ils ont gardé leur intensité et ont eu des occasions jusqu'à la 75e minute, quand quelque chose est apparu qui distinguera toujours l'Atletico Madrid - le cœur, la force et la croyance. Nous avons fait face à une situation difficile, presque impossible. Mais nous avions le sentiment que si nous pouvions obtenir le but de l'égalisation, nous pourrions gagner le match, et c'est ce qui s'est produit", a ajouté l'Argentin.

Diego Simeone se méfie du Real Madrid et a encensé Zinedine Zidane : "Je n'ai aucun doute sur le fait que Zinédine Zidane est un entraîneur fantastique et qu'il convient au Real Madrid. les résultats parlent d'eux-mêmes. Ils ont changé depuis le début de la saison et ils se sont adaptés sur le terrain malgré les absences d'Eden Hazard, Karim Benzema et Gareth Bale (en demi-finales). Ils ont cinq milieux de terrain sur la pelouse et ils peuvent tous bouger, ils sont précis avec le ballon. Ils l'ont montré l'autre jour contre Valence (victoire du Real Madrid, 3-1), ils ont très bien joué. Nous ferons face à une équipe solide en finale".

L'Atletico Madrid sera privé de son capitaine, Koke, pour la finale de la Super Coupe d'Espagne. Sorti lors de la demi-finale contre le FC Barcelone, jeudi soir, l'international espagnol souffre selon les premiers examens effectués d'une lésion musculaire aux ischio-jambiers de la cuisse droite. L'Atlético a confirmé dans un communiqué que le milieu de terrain ne participera pas à la finale face au Real Madrid, ce dimanche soir.