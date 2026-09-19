Simeone : je suis un admirateur de Mourinho, et voici la situation d'Alvarez avant le derby

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, a exprimé son respect pour José Mourinho, son homologue du Real Madrid, et son admiration pour son style de jeu avant le derby qui les opposera, tout en précisant la situation de sa star Julian Alvarez concernant cette rencontre.

Simeone se prépare à affronter le Real Madrid demain dimanche au stade « Riyadh Air Metropolitano » dans le cadre de la septième journée du championnat d'Espagne.

Interrogé lors de la conférence de presse tenue ce samedi sur les principales clés de la rencontre, Simeone a expliqué : « Les caractéristiques de chaque équipe. Ils auront une transition meilleure que la nôtre, et plus verticale... Ce sont des joueurs puissants, et ils jouent de cette manière. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal « AS » : « Nous devons interpréter le match de la meilleure manière possible, afin que nos pertes de balle ne mettent pas leurs joueurs plus à l'aise dans les transitions très rapides qu'ils possèdent. »

La situation de Julian Alvarez

Concernant la situation de Julian Alvarez et sa participation au derby, Simeone a déclaré : « Il sera avec nous. Nous déciderons s'il débutera le match dès le début ou s'il entrera en seconde période. »

Alvarez n'a pas participé aux deux derniers matches de l'Atlético Madrid en raison de son manque de disponibilité, mais il a repris l'entraînement hier vendredi.

Sa relation avec Mourinho

Au sujet de sa relation avec José Mourinho, Simeone a déclaré : « Parler d'années lointaines ne me convient pas. J'ai un très grand respect pour Mourinho. Je suis l'un de ses admirateurs, et il connaît l'estime que je lui porte. »

Il a ajouté : « J'espère que nous pourrons rivaliser comme nous l'avons fait lorsque nous l'avons affronté. »

Simeone avait déjà affronté Mourinho lors de son premier passage au Real Madrid (2010-2013), sachant que l'entraîneur argentin a perdu les trois matches qu'il a disputés contre le « Special One » en Liga.

À lire aussi :

Tous les chemins mènent au danger : 5 cauchemars qui troublent le sommeil de Mourinho à la veille du derby de Madrid

Les nouveaux joueurs

À propos de l'adaptation de Grimaldo à l'équipe, l'entraîneur de l'Atlético a déclaré : « Il est naturel que son adaptation soit progressive. Il a déjà pris ses responsabilités face à la Real Sociedad, il a tiré le penalty, puis il a délivré la passe décisive. »

Il a ajouté : « Nous devons l'aider dans le domaine défensif, et il doit accroître son effort pour trouver l'équilibre entre son talent offensif et l'aspect défensif. Nous devons l'aider, et il doit nous aider. »

Concernant la manière de gérer les nouveaux joueurs avant un match de cette envergure, Simeone a déclaré : « Je ne suis pas de ceux qui donnent des conseils. Il est naturel qu'il y ait une pression sur les nouveaux joueurs, en raison de l'enthousiasme que génère un tel match, mais aussi du calme. »

Il a insisté : « Le calme. Le football a besoin de calme. Ces joueurs ont du talent. Et il y a un mot qui résume tout : la confiance. »

Lookman

Au sujet d'Ademola Lookman, Simeone a déclaré : « C'est un joueur d'un profil que nous n'avons pas, et c'est le plus capable de faire la différence dans les duels individuels, et nous en avons besoin. »

Il a ajouté : « Ses qualités offensives nous ont beaucoup servi depuis son arrivée. Ses débuts ne sont pas ce que j'aurais souhaité, mais il se révélera, car il possède des choses différentes. »

L'ambiance à Madrid

À propos de l'ambiance que vit la capitale espagnole durant cette période, Simeone a déclaré : « La ville vit une semaine incroyable. J'ai assisté à la course de Formule 1, et je suis allé voir Shakira. Et maintenant, il y a un derby. »

Il a ajouté : « Madrid grandit. Il y a une énergie formidable. »

La tension du derby

Concernant l'évolution de la concurrence pour les postes du milieu de terrain, Simeone a déclaré : « Cela nous donne une concurrence au milieu de terrain avec Koke, Holmund et Cardoso... Chacun d'eux possède des caractéristiques différentes. »

Il a conclu : « Nous espérons faire le bon choix. »

Au sujet de l'état psychologique avant d'affronter le Real Madrid, Simeone a déclaré : « Le derby est différent. Il y a une tension et un enthousiasme énormes en raison de la rivalité, et de la concurrence que nous avons réussi à retrouver au cours des quinze dernières années. »

Il a conclu ses propos en déclarant : « La confiance est une valeur importante dans ce match. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »