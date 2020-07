Simeone : "Je ne coache pas pour les fans, mais pour gagner"

Diego Simeone, l’entraineur de l’Atlético, a affirmé qu’il n’a jamais laissé les critiques extérieures le perturber.

Diego Simeone a redonné des couleurs à l’ en cette fin de saison 2019/2020. Ses Rojiblancos ont assuré leur présence en C1 la saison prochaine en finissant troisièmes de la . Et, ils peuvent aussi nourrir l’ambition de remporter cette compétition continentale cette année puisqu’ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Ils y affronteront les Allemands du en août prochain.

Pour « El Cholo », c’est une belle revanche sur le sort, lui qui a été fortement critiqué au début de l’exercice lorsque les bons résultats n’étaient pas au rendez-vous. Pendant la période la plus critique en terme de résultats, il s’est même fait siffler à Wanda Metropolitano par ses propres supporters.

"Les opinions extérieures sont respectables mais il y a la réalité du terrain"

Comment a-t-il vécu cet épisode ? La question lui a été justement posée avant le dernier match de l’exercice espagnol contre la . Il a assuré que cela ne l’a guère perturbé : « Je n'entraîne pas pour être apprécié par les fans, j'entraîne pour que mon équipe gagne et que mon club soit sur la bonne voie année après année, a-t-il tonné. Les opinions extérieures sont respectables et vous devez être sûr de connaître le chemin à suivre et la réalité du terrain ».

Le technicien argentin n’a pas manqué, en outre, de saluer les efforts produits par ses troupes ces dernières semaines. « Au cours de ce dernier mois, nous avons maintenu la régularité de nombreux joueurs et nous nous sommes rapprochés des résultats que l’on cherche toujours », a-t-il confié aux journalistes.

Simeone entraine l’Atlético Madrid depuis 2011. Avec lui, les Colchoneros ont remporté un titre de champion, ont fini deux fois seconds de la , ont conquis deux fois la et ont été enfin finalistes malheureux de la C1 à deux reprises. Une belle carte de visite, et qui lui permet notamment d’être le coach le mieux payé au monde à l’heure actuelle (40.5M€ par an).