Simeone défend son bilan : "Nous changeons l'histoire de l'Atletico Madrid, il semble que personne ne le voit"

L'entraîneur de l'Atletico Madrid a défendu son bilan depuis son arrivée chez les Colchoneros et a répondu aux critiques sur le style de jeu prôné.

En poste à l'Atletico Madrid depuis 2011, Diego Simeone a abattu un travail monstrueux à la tête des Colchoneros. Si l'Argentin n'a jamais réussi à remporter la C1, il a gagné plusieurs C3 mais aussi la à la tête du club madrilène. Mais surtout il incarne plus que jamais la philosophie de l'Atletico Madrid et permet au club grâce à son travail et à ses résultats de grandir année après année. Dans une interview accordée à La Nacion, Diego Simeone a défendu son bilan depuis son arrivée au club, conscient que certains ne se rendent pas compte de l'évolution de l'Atletico Madrid.

"Pour changer l'histoire d'un club, vous devez gagner, car sinon, vous ne le changez pas. En sept ans et demi, nous avons remporté sept titres et perdu trois finales, deux de et une autre, une Supercoupe d’ que nous avons perdue contre le , mais par un but d'écart. L'Atlético de Madrid commence à se positionner dans les lieux qui sont occupés par , l'Inter, la ... Et dans ce groupe d'équipes, au budget, nous occupons toujours la 15ème place. Certains comptent d'autres chiffres, je ne sais pas ce qui se passe", a indiqué l'Argentin.

"Un entraîneur défensif ? Il faut arrêter de stigmatiser"

Diego Simeone a botté en touche lorsqu'il a été interrogé sur un intérêt pour diriger l'Albiceleste et semble uniquement focalisé sur ses objectifs chez les Colchoneros : "Entraîner l' ? Il m'a fallu beaucoup de temps pour me stabiliser dans un club et être en train de changer l'histoire de l'Atletico Madrid depuis sept ans et demi, car il semble que personne ne le voit. Mais nous ne devons pas seulement pour remporter la Ligue des champions, nous transformons l’histoire du club, ce qui est beaucoup plus important. Et je dis à ceux qui s’arrêtent si nous sortons de la Ligue des champions une ou deux fois".

L'entraîneur de l'Atletico Madrid a nié le fait d'être un technicien défensif : "Je suis un entraîneur défensif ? Certains pensent peut-être que je n'ai qu'une seule pensée. Et nous revenons aux stigmates: Simeone est défensif. S'il est vrai que, ayant joué en et en Argentine, j'ai une culture qui allie talent et force. Allons-nous avoir de la mémoire ? Lorsque j'ai dû entraîner River, qui était à l'époque un si l'on prend comme référence que le Real Madrid achète des stars, et diriger des stars n'est pas la même chose que diriger une équipe, nous nous sommes installés. Et nous avons très bien réussi au premier semestre, avec une équipe réunissant Buonanotte, Alexis Sanchez, Falcao, Abreu, avec Ariel ... Sans parler de Estudiantes ..., il semble que tout le monde oublie".

"Notre première finale en contre le Bilbao de Bielsa, qui était une excellente équipe, nous avons joué avec Adrián, Gabi, Mario Suárez et Diego, un duo d'attaque; Arda Turan et Falcao. Et la finale de la Copa del Rey dans laquelle nous avons battu à Bernabeu le Real Madrid, nous avons mis Diego Costa, Falcao et Arda, avec Koke, Gabi et Tiago au centre. Tu me comprends, peut-on dire que ces équipes sont défensives ? Avec Juanfrán sur le côté, qui a été formé comme un ailier, et Filipe de l’autre côté, qui était le meilleur à ce moment-là. Mais bon… que puis-je faire?", a conclu Diego Simeone.