Comment regarder Simba SC - Orlando Pirates avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans un pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

CAF Champions League - Journée 1 29 nov. 2026 - 08:00

Le Simba SC reçoit Orlando Pirates en Ligue des champions de la CAF pour une rencontre du groupe C entre deux équipes qui ont trouvé leur rythme ces dernières semaines. Le stade et la ville n’ont pas encore été confirmés.

Le Simba SC, dirigé par Steve Barker, reste sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. Cette série comprend une démonstration en qualifications, présentée comme un score cumulé de 6-1 : une victoire 6-1 sur le terrain de 15 de Agosto, puis un succès 3-0 au retour.

Le club tanzanien a prolongé cette dynamique en Premier League. Il s’est imposé 2-1 sur le terrain de JKT Tanzania le 21 novembre et a également battu Namungo FC et Fountain Gate FC ces dernières semaines.

Orlando Pirates, dirigé par Abdeslam Ouaddou, affiche le même bilan que le Simba SC, avec cinq victoires en cinq matches. Son dernier résultat est un succès 2-0 contre Lamontville Golden Arrows en Premier Soccer League, le 24 novembre.

Le club sud-africain a également été actif en Knockout Cup, où il a battu Stellenbosch FC 2-0 et Sekhukhune United 1-0. Il s’est imposé 2-1 face à Kaizer Chiefs en championnat le 31 octobre.

Orlando Pirates occupe la deuxième place du groupe C, tandis que le Simba SC est quatrième. L’équipe hôte a donc du retard à combler. Voici comment suivre le match, ainsi que l’heure du coup d’envoi et les dernières informations sur les équipes.

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