Silvestre estime que Cristiano Ronaldo doit quitter Manchester United

Pour Mikaël Silvestre, MU ne peut pas se permettre de garder Cristiano Ronaldo en raison de ses envies d'ailleurs et de sa relation avec Ten Hag.

Ancien joueur de Manchester United (1999-2008), Mikaël Silvestre a notamment été le coéquipier de Cristiano Ronaldo.

Avant le choc des mal classés entre Manchester United et Liverpool (ce lundi 22 août, à 21h00), Mikaël Silvestre a analysé chez nos confrères de L'Equipe le mauvais début de saison des Mancuniens (deux défaites en deux matches) et le feuilleton Ronaldo qui agite le mercato.

Pour l'ancien défenseur de l'équipe de France, MU doit se séparer de CR7 : « Ce serait une vraie perte pour le club s'il s'en va. Mais au vu de la situation et de la relation avec l'entraîneur, il vaudrait mieux pour tous qu'il trouve une porte de sortie. »

Silvestre pense également que le nouvel entraîneur des Red Devils, Erik ten Hag, doit accepter de sacrifier sa philosophie de jeu pour permettre à MU de marquer ses premiers cette saison : « Ce n'est pas facile, mais il doit peut-être sortir un peu de ses principes consistant à vouloir systématiquement repartir proprement de derrière et jouer pendant quelque temps « contrenature », le temps de reprendre confiance, avec des points. Car pour évoluer comme il le souhaite, il faut vraiment avoir une équipe dominatrice et sereine, ce qui n'est pas le cas. Si, dans cette philosophie de jeu, tes joueurs n'y croient qu'à 80 %, tu es puni. On l'a bien vu contre Brentford. »

Par ailleurs, Silvestre estime que le plus gros point faible de l'équipe mancunienne est son milieu de terrain : « Il manque deux milieux costauds et de haut niveau. MU s'est énormément affaibli dans ce secteur où les matches se maîtrisent et se gagnent. Paul Pogba, Nemanja Matic, Juan Mata et Jesse Lingard sont partis, et seul Christian Eriksen est arrivé. La venue de Casemiro est importante et positive, mais il ne faut pas oublier qu'à Madrid il était entouré par Toni Kroos et Luka Modric (sourire). »