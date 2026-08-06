Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a été très frustré après la défaite de son équipe hier, face au Real Betis, en préparation de la nouvelle saison.

Arsenal a subi une défaite surprise face au Real Betis, sur le score de 3-1, lors du match amical qui a opposé les deux équipes au stade « Aviva » dans la capitale irlandaise, Dublin, dans le cadre de la préparation des deux équipes pour le début de la nouvelle saison.

Le journal « The Sun » a indiqué que la frustration de Mikel Arteta sur la ligne de touche à Dublin a montré qu'il sait qu'Arsenal ne peut pas remporter un nouveau titre facilement avec son effectif actuel.

La participation de joueurs tels que Reiss Nelson et Fabio Vieira a servi de rappel que l'entraîneur d'Arsenal pourrait être contraint de fournir un effort considérable pour attirer davantage de talents cet été.

Arsenal a affiché un niveau terne lorsqu'il a subi une lourde défaite face au Real Betis lors de son premier match de préparation sérieux avant le début de la saison.

Leur match amical à huis clos contre MK Dons avait fait office de séance d'entraînement, tandis que leur victoire de samedi sur le score de 4-1 face à Gérone était une tâche facile contre une équipe de deuxième division.

Mais le match de la nuit dernière constituait un véritable test contre un adversaire de la Ligue des champions, et Arsenal y a échoué.

Il y a un aspect positif dans le fait qu'Arsenal soit privé d'un grand nombre de stars de la Coupe du monde, dont Bukayo Saka, Declan Rice et William Saliba, blessé.

Mais si ce match est révélateur de quelque chose, Arteta sera soucieux de relever le niveau de l'équipe en ajoutant davantage de joueurs.

L'arrivée imminente de Bruno Guimarães, qui doit rejoindre le club dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 75 millions de livres sterling, réalisera exactement cela, mais il reste beaucoup de travail à accomplir.

Selon certaines informations, le Real Madrid aurait proposé à Vinicius Junior un contrat plus lucratif, ce qui pourrait entraver la tentative ambitieuse d'Arsenal de recruter la star exceptionnelle.

Kepa Arrizabalaga, un autre exemple de joueur dont le niveau est inférieur au niveau requis, était responsable du premier but du Real Betis.

L'Espagnol a mal géré un corner, laissant Riquelme totalement seul au second poteau pour envoyer facilement le ballon au fond des filets.

Kepa a également été en partie responsable du deuxième but. Le joueur espagnol a offert le ballon au Betis par un mauvais dégagement, ce qui a permis à Nelson Deossa de décocher une frappe magnifique de loin dans la lucarne.

Christos Tzolis, la dernière recrue d'Arteta, a offert une lueur d'espoir pour la nouvelle saison lorsque son corner parfait est retombé sur la tête de Piero Hincapié pour réduire l'écart en faveur des Gunners.

Mais une autre erreur individuelle, cette fois une passe manquée de Kai Havertz, a redonné le ballon au Betis avant la fin de la première mi-temps, permettant à Pablo Fornals d'inscrire le troisième but dans les filets de Kepa.

Les changements importants en seconde période ont perturbé le rythme du match, Arsenal trébuchant vers une défaite sur le score de 3-1.

Mais cela a constitué un rappel brutal du fait que si Arteta veut atteindre une place de choix cette saison, le recrutement de stars est indispensable.