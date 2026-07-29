Comme les spectateurs du Yanmar Stadium Nagai, à Osaka, ont surtout sifflé lorsque la recrue de Dortmund Takato Yamamoto touchait le ballon et ont ponctué les actions manquées du joueur de 18 ans d’applaudissements moqueurs, il est logique de penser que ces manifestations de mécontentement avaient quelque chose à voir avec le local de l’étape japonais. Le soupçon se confirme en jetant un œil au parcours de Yamamoto : il est en effet issu du centre de formation de Gamba Osaka, rival juré et voisin de l’adversaire du BVB, Cerezo.

Au cours du dernier semestre, Yamamoto avait également disputé ses premières minutes avec les professionnels de Gamba Osaka. Rien d’étonnant, donc, à ce qu’on n’ait pas voulu lui réserver un accueil particulièrement chaleureux dans le stade de Cerezo. Les duels entre les deux clubs comptent parmi les derbies les plus explosifs du Japon.

Le BVB a obtenu Yamamoto en prêt de Gamba Osaka pour la saison à venir. Ensuite, Dortmund disposera d’une option d’achat et pourrait recruter définitivement le talent du milieu de terrain pour une indemnité de transfert de 1,5 million d’euros. Borussia avait certes initialement recruté le jeune joueur pour l’équipe réserve, mais, depuis le début de la préparation, Yamamoto s’est fait remarquer avec l’équipe première et augmente actuellement ses chances d’obtenir, peut-être plus tôt que prévu, une opportunité en Bundesliga.

Takato Yamamoto rappelle Shinji Kagawa

Lors de la victoire 3-1 en match amical contre Rot-Weiß Oberhausen, par exemple, Yamamoto a brillé par son inspiration dans le jeu et sa qualité technique balle au pied, inscrivant au passage un but. « Je ne l’ai vu pour la première fois que jeudi. Je ne le connaissais pas non plus avant cela », a reconnu l’entraîneur Niko Kovac, lui aussi quelque peu surpris par la prestation de gala de Yamamoto. Le coach du BVB a certes souligné que l’international japonais U19 restait pour le moment prévu avec la deuxième équipe. Mais il a également ajouté : « Cela ne veut pas dire que la porte vers le haut est fermée. Au contraire : il doit y avoir une passerelle et nous garderons un œil sur lui. »

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Les origines et le style de jeu de Yamamoto lui ont rapidement valu à Dortmund des comparaisons avec un célèbre compatriote : Shinji Kagawa. Le milieu de terrain était arrivé au BVB en 2010 en provenance de Cerezo Osaka pour une indemnité très faible, alors qu’il était totalement inconnu en Europe, avant de devenir un joueur important lors des titres de champion remportés en 2011 et 2012. Aujourd’hui âgé de 37 ans, il est déjà de retour à Osaka depuis le début de l’année 2023 et était titulaire mercredi avec Cerezo face à son ancien club de Dortmund.

Le BVB perd son match de préparation chez Cerezo Osaka : un défenseur central sort sur blessure

Kagawa a ainsi pu se réjouir très tôt, Solomon Sakuragawa donnant l’avantage aux hôtes dès la 8e minute. Osaka a conservé cette avance de 1-0 jusqu’au bout, Dortmund livrant surtout une prestation décevante en première période. En seconde mi-temps, les hommes de Kovac ont un peu mieux tourné, mais les occasions d’égaliser sont restées rares.

À cela se sont ajoutées des inquiétudes sur le plan des blessures pour le Borussia : le jeune défenseur central Filippo Mane a dû être remplacé après un peu plus d’une demi-heure de jeu. Le joueur de 21 ans est resté au sol après avoir tenté de contrer une frappe de Kagawa avec la jambe largement tendue. Mane a ensuite été brièvement soigné sur la pelouse avant de devoir sortir. À première vue, la blessure ne semblait pas trop grave, mais un diagnostic précis se fait bien sûr encore attendre.