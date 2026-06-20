Ismaël Sibari, l’attaquant de la sélection marocaine, a logiquement été désigné « homme du match » après avoir guidé les « Lions de l’Atlas » vers une victoire 1-0 contre l’Écosse.

Il a ouvert le score après seulement 69 secondes, établissant ainsi un nouveau record du but arabe le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde. Il devient le premier Marocain et le deuxième Africain – après l’Égyptien Mohamed Salah en 2018 – à marquer lors de ses deux premiers matchs dans la compétition.

Le joueur, qui devrait prochainement s’engager avec le Bayern Munich, n’a pas seulement ouvert le score : il a plusieurs fois failli doubler la mise, seule la barre transversale repoussant l’une de ses tentatives.

Interrogé sur sa performance, il a confié au journal espagnol Marca : « Ce sont les supporters et les journalistes qui décident si je suis une star de la Coupe du monde ou non. Je me contente de travailler pour aider l’équipe. »

Sa performance a été scrutée par Pep Guardiola, ex-mentor de Manchester City, présent en tribune alors que la presse évoque un retour prochain sur le banc.

Interrogé sur la présence de l’entraîneur espagnol, il a confié : « C’est un honneur pour moi qu’il ait assisté à notre match. »

Il a ajouté : « Nous sommes satisfaits de cette victoire et nous aurions pu marquer davantage. C’est un travail d’équipe, la construction des attaques a été bonne et la passe décisive de Brahim sur le premier but était magnifique. »

Il a conclu : « Si nous avions marqué le deuxième but, nous aurions pu jouer plus sereinement, mais nous nous sommes battus avec acharnement pendant les dix dernières minutes et avons remporté une victoire méritée. »