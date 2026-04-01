Sibari s'en prend aux Marocains : « Ne pas offenser les familles… » Et voici pourquoi j'apprécie les célébrations sénégalaises

Ismail Saibari, star de l'équipe nationale marocaine, s'est défendu face aux critiques dont il a fait l'objet de la part des supporters marocains, suite à son implication dans un geste provocateur.

Au milieu du conflit juridique en cours concernant l'attribution de la Coupe d'Afrique des nations 2025, après le recours du Sénégal contre la décision de la CAF devant le Tribunal arbitral international (TAS), plusieurs stars de l'équipe nationale marocaine se sont livrées à un comportement inacceptable dans ce contexte tendu.

Les Lions de la Teranga ont provoqué leurs homologues marocains et la CAF en célébrant publiquement la Coupe d'Afrique des nations avant le match amical contre le Pérou, qui s'est déroulé samedi dernier et s'est soldé par une victoire 2-0 de l'équipe africaine.

Plusieurs joueurs de l'équipe du Maroc se sont retrouvés au cœur d'une tempête médiatique après avoir réagi aux publications de leurs homologues sénégalais.

Selon le site marocain Hesport, la crise a éclaté après que plusieurs joueurs aient « liké » les publications des stars de l'équipe du Sénégal lors de leurs célébrations du titre, lors de la cérémonie au Stade de France, bien que la légitimité de ce sacre fasse toujours l'objet d'un litige juridique international.

Le site a indiqué que les photos qui ont circulé montraient l'implication de stars telles qu'Ismaël Saibari, Chadi Riad et Elias Ben Seghir, ainsi que Samir El Mourabit, Oussama Terghaline et Yassine Kichta, dans cette affaire, ce qui a exacerbé les critiques du public à leur égard.

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De son côté, Saibari a déclaré sur son compte Instagram : « Pour clarifier tout ce qui s’est passé ces derniers jours, j’ai par erreur liké une photo sur Instagram sans y prêter attention. »

Le joueur du PSV Eindhoven a ajouté : « Je comprends la colère de certaines personnes, mais cela n’enlève rien à l’amour et au dévouement que j’éprouve pour le Maroc. J’ai toujours défendu ce pays avec fierté. Cependant, dans les moments de colère, il ne faut pas insulter les familles, car elles n’ont rien à voir avec tout cela. »

La star internationale marocaine a poursuivi : « Concentrons-nous sur l’essentiel, à savoir la prochaine Coupe du monde, et préservons notre unité pour réaliser notre rêve. »

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La sélection marocaine s'est imposée 2-1 face au Paraguay lors d'un match amical disputé mardi en France, quelques jours après avoir fait match nul 1-1 contre l'Équateur en Espagne.

Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.