Daan Rots a pris la défense de Wout Weghorst dimanche dans Goedemorgen Eredivisie. Selon l’ailier du FC Twente, le grand attaquant est trop souvent traité durement par les médias de manière déraisonnable.

« Wout, c’est vraiment Wout. Toute la Hollande peut le voir », lance Rots dans l’émission matinale d’ESPN. « Tout le monde a un préjugé sur lui. Bien sûr, provoquer un peu l’adversaire, ça en fait toujours partie. Je pense que Wout se nourrit de ça. Je pense que ça lui convient plutôt bien. »

Rots donne immédiatement un exemple parlant. « Contre le FC Groningen, tout le stade était focalisé sur lui. Mais il en met encore un. Wout est en grande forme ces derniers temps et il est important pour nous. » Weghorst a également marqué samedi contre l’ADO La Haye, battu 2-0.

« Je sais que tout le monde n’est pas d’accord avec la manière dont Wout se met en avant, mais je trouve que tout le monde en fait vraiment beaucoup », explique l’attaquant de Twente, qui établit une comparaison avec Tolu Arokodare, lequel priait la semaine dernière sur le rond central avant le choc contre le PSV.

« Ce Tolu était lui aussi sur le rond central. Et, à mon avis, tout cela a été assez bien accepté. Si Wout avait fait ça, toute la Hollande lui serait tombée dessus. Parfois, je me dis : vis et laisse vivre, ne te préoccupe pas autant des autres », Rots prend ainsi la défense de son collègue en attaque.

« Il se passe toujours quelque chose avec Wout. Et s’il marque aussi pour nous, alors c’est nous qui en sommes les plus heureux. Et lui aussi. C’est top, non ? », conclut Rots.

Weghorst a marqué samedi pour la première fois pour Twente au De Grolsch Veste. « En fait, je ne pouvais pas la rater », a confié après la rencontre l’attaquant en réussite au micro d’ESPN.