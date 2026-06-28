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Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Daily Loos

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Si Lionel Messi continue de battre des records, Harry Kane entre à son tour dans l’histoire de la Coupe du monde, et ce, à deux reprises

Panama vs Angleterre
Panama
Angleterre
Coupe du monde
H. Kane
L. Messi

Lionel Messi a inscrit son nom dans les annales en marquant contre la Jordanie, et Kane a fait de même. L’attaquant anglais a dépassé Gary Lineker grâce à son but face au Panama.

Les Three Lions ont conclu la phase de groupes par une victoire 2-0 sur le Panama, leur offrant la première place du groupe L avec sept points. L’équipe de Thomas Tuchel défiera la RD Congo au tour suivant, le 1^(er) juillet.

La star anglaise a de nouveau trouvé le chemin des filets samedi soir, après avoir été muet lors du deuxième match contre le Ghana. Lors de l’ouverture face à la Croatie, il avait pourtant démarré en fanfare en inscrivant un doublé.

L’attaquant du Bayern Munich a mis fin au suspense à la 67^e minute en reprenant de la tête, avec brio, un centre de Jude Bellingham : 0-2. Il porte ainsi à onze son total de buts en Coupe du monde, dépassant Lineker.

Bellingham, auteur d’un but et d’une passe décisive, s’est montré d’une grande valeur pour les Three Lions et n’a pas tari d’éloges sur son coéquipier. Pour lui, Kane est « le meilleur joueur anglais de tous les temps », a-t-il affirmé en zone mixte.

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« Son niveau actuel est incroyable. On ne doute jamais de lui : qu’il soit impliqué dans le jeu ou non, on sait qu’il peut faire la différence – et c’est ce qu’il a fait aujourd’hui », a déclaré Bellingham.

Ce succès porte à 70 le total de ses réalisations sur l’exercice en cours, un record personnel qui lui permet de distancer Cristiano Ronaldo (69 buts en 2011/2012).

Seul Messi, auteur de 82 réalisations en 2011/2012, a fait mieux.

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