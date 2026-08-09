Outre Aston Villa, Newcastle United aurait désormais aussi pris en cible le Portugais de 31 ans. Selon un rapport du Daily Mail de dimanche, Palhinha est considéré chez les Magpies comme la première alternative si le transfert de Pierre-Emile Höjbjerg en provenance de l’Olympique de Marseille venait finalement à échouer.

Ainsi, à l’avenir, Newcastle pourrait voir soit un ancien joueur du Bayern, Höjbjerg, soit Palhinha tirer les ficelles au milieu défensif. Palhinha, joueur désiré par l’ancien entraîneur du Bayern Thomas Tuchel, avait rejoint Munich en 2025, après que son transfert en provenance de Fulham avait capoté sur le fil l’année précédente en raison du veto de Fulham.

Les Munichois avaient alors promis au Portugais de continuer à s’accrocher au dossier. Mais lorsqu’il a finalement rejoint Munich pour une indemnité de transfert d’environ 50 millions d’euros, Tuchel appartenait déjà au passé. Son successeur Vincent Kompany n’a pas su quoi faire de ce tacleur au profil purement défensif.

La saison passée, Palhinha a évolué avec un certain succès en prêt à Tottenham Hotspur. Un transfert définitif a échoué en raison des exigences financières des Munichois. Ni Tottenham, ni le club formateur de Palhinha, le Sporting, ni son grand rival Benfica n’étaient prêts à payer les 35 millions d’euros réclamés pour lui, selon les informations avancées.

Qui s’intéresse à Joao Palhinha ?

Après que le directeur sportif d’Aston Villa, Damian Vidagany, a publiquement confirmé vendredi l’intérêt pour Palhinha en marge de la défaite 2-1 de Villa contre les Munichois en match amical à Hong Kong, Newcastle serait désormais aussi entré dans la course.

À Newcastle United, après les départs des deux milieux centraux Sandro Tonali (à Tottenham) et Bruno Guimaraes (chez le champion Arsenal), les caisses sont certes bien remplies, les deux ayant rapporté au total 204,5 millions d’euros en indemnités de transfert. En revanche, il manque urgemment un milieu défensif dans l’équipe du nouvel entraîneur allemand Matthias Jaissle.

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Qui pourrait encore renforcer le milieu de terrain de Newcastle United ?

La solution n° 1 serait Höjbjerg, qui a été sous contrat au Bayern Munich de 2012 à 2016 comme jeune joueur et a ensuite poursuivi sa carrière à Southampton, Tottenham puis Marseille, en Premier League et en France. Mais si le transfert du Danois venait encore à échouer, Palhinha pourrait rapidement devenir un candidat, selon le Daily Mail.

Au moins, le transfert ne devrait pas échouer faute de moyens du côté de Newcastle, même si le club théoriquement le plus riche du monde ne dépense plus non plus son argent sans compter ces derniers temps.