« Si le président m’appelle, je reviendrai ! » : Ronaldinho évoque un retour à Ravenna

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L’icône brésilienne Ronaldinho a reconnu que son retour sensationnel au football professionnel, à 46 ans, « est passé trop vite » après ses débuts avec Ravenna. L’ancien lauréat du Ballon d’Or a retrouvé les terrains dimanche sous les couleurs du club de Serie C, prouvant que son amour du jeu reste intact malgré des années loin des projecteurs.

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Une légende fait son retour sur le terrain

Le monde du football a retenu son souffle dimanche lorsque l'un des joueurs les plus spectaculaires de l'histoire a fait un retour inattendu dans le football professionnel. Ronaldinho, aujourd'hui âgé de 46 ans, a enfilé le maillot de Ravenna pour un match de Serie C à fort enjeu contre le rival local Forli, aidant son équipe à s'imposer 2-0.

Officiellement retraité du football professionnel depuis 2018, alors que son dernier match au plus haut niveau remontait à 2015 avec Fluminense, le Brésilien avait rejoint Ravenna durant l'été dans ce que beaucoup considéraient comme un coup marketing de génie. Mais sa présence dans le onze de départ a montré qu'il avait toujours le goût de la compétition. Le meneur de jeu expérimenté a disputé toute la première période avant de recevoir une ovation debout retentissante à la pause, au terme de sa participation prévue au match.

Revenant sur cette expérience intense, le Brésilien s'est montré visiblement ému par l'accueil du public italien. « C'est passé trop vite, le football a toujours été comme ça pour moi », a expliqué le joueur de 46 ans à Sky Sport Italia. Sa présence ne relevait pas seulement du spectacle : il a largement participé à la construction de l'action qui a mené au premier but, inscrit par Giulio Donati. Ironie de l'histoire, ce dernier avait affronté l'équipe de Ronaldinho à l'AC Milan lorsqu'il jouait pour Lecce, il y a des années.

D'autres apparitions possibles

Alors que beaucoup s'attendaient à une apparition symbolique sans lendemain, Ronaldinho a déjà laissé la porte ouverte à un nouveau retour sur le terrain. La légende brésilienne a été remplacée à la mi-temps, alors que Ravenna menait 1-0, déclenchant l'effervescence des médias, dont les journalistes se sont rassemblés autour de lui. Dida, son ancien coéquipier en sélection brésilienne et à l'AC Milan, l'a également rejoint sur la pelouse pendant la pause. Pour ce match à guichets fermés, le Stadio Bruno Benelli disposait même d'une tribune temporaire baptisée « R10 », en hommage à Ronaldinho et au numéro de maillot emblématique qu'il a porté tout au long de sa carrière.

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« Était-ce mon dernier match ? Je ne sais pas, si le président continue de m'appeler, je reviendrai ! C'est toujours un plaisir. Je l'ai dit au président : s'il a besoin de moi, je serai là », a déclaré le légendaire numéro 10.

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Le plaisir de retrouver le vestiaire

Pour Ronaldinho, ce retour ne se résumait pas aux 45 minutes passées sur la pelouse : il s'agissait aussi de retrouver l'environnement et l'atmosphère particulière d'un jour de match. À son apogée, le Brésilien était largement considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, captivant les supporters par sa personnalité joyeuse et sa technique éblouissante. Son immense palmarès comprend la Coupe du monde 2002 remportée avec le Brésil, la Ligue des champions 2006 avec Barcelone et des titres de champion avec Barcelone et l'AC Milan. Il a également remporté le Ballon d'Or et le prix du Joueur mondial de l'année de la FIFA en 2005.

« C'était formidable d'être ici, de jouer et de vivre la préparation du match dans le vestiaire. Le football a toujours été la plus belle chose de ma vie », a poursuivi l'icône. Il a aussi évoqué l'importance de conserver le plaisir de jouer, une qualité pour laquelle il était célèbre tout au long de sa carrière. « C'était amusant d'être avec autant de jeunes joueurs, dont certains ont grandi en me regardant jouer, c'était génial. Maintenant, si le président m'appelle, je reviendrai ! »

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Retrouver la fierté footballistique

Au-delà de son retour personnel, Ronaldinho a profité de l'occasion pour évoquer la situation plus générale du football dans son pays natal comme en Italie, où il séjourne temporairement. La légende brésilienne a évolué dans plusieurs grands clubs au cours de sa carrière, notamment au Paris Saint-Germain, à Barcelone et à l'AC Milan, ainsi qu'à Gremio, Flamengo, Atletico Mineiro et Fluminense au Brésil, et au sein du club mexicain Queretaro. Auteur de 299 buts au cours de sa carrière professionnelle, il espérait atteindre la barre des 300 sous le maillot de Ravenna. Il a même révélé qu'il aurait tiré un penalty si son équipe en avait obtenu un.

« Il y a beaucoup de joueurs qui éprouvent la même joie que moi. Dans le football, parfois, les choses ne se passent pas bien, nous le savons au Brésil, et vous, les Italiens, aussi. J'espère que l'Italie et le Brésil pourront à nouveau gagner des Coupes du monde et pratiquer un grand football », a-t-il déclaré.