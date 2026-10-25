« Si je pouvais, je voterais pour tous les trois » : Thomas Tuchel soutient trois joueurs de l’Angleterre pour le Ballon d’Or

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Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a apporté tout son soutien aux trois joueurs anglais actuellement en lice pour le Ballon d’Or 2026. Alors que la prestigieuse cérémonie s’apprête à se tenir à Londres pour célébrer son 70e anniversaire, le technicien allemand estime que chacun des trois nommés mériterait de l’emporter.

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Tuchel soutient trois joueurs de l’Angleterre pour le Ballon d’Or

Tuchel suit de près la course au Ballon d’Or 2026, alors que trois de ses internationaux anglais figurent parmi les 30 joueurs présélectionnés. Harry Kane, Jude Bellingham et Declan Rice ont tous été distingués pour leurs performances exceptionnelles au cours de l’année écoulée. Le sélectionneur de l’Angleterre s’est dit fier de voir ses joueurs parmi l’élite mondiale, mais a reconnu qu’il lui serait impossible de les départager s’il disposait d’un vote.

« Je suis ravi d’avoir trois joueurs dans cette sélection avec Declan, Jude et Harry. Je pourrais dire aux votants qu’ils peuvent choisir n’importe lequel des trois sans se tromper, car ils le méritent tous. Ils sont tous en lice et, même si je ne vote pas, je voterais pour tous les trois si je le pouvais. Alors, voyons ce qui se passera. Ce trophée existe depuis longtemps et prend de plus en plus d’importance chaque année », a déclaré Tuchel.

Les arguments en faveur du capitaine Harry Kane

Kane aborde la cérémonie après une saison record, durant laquelle il a brillé tant en club que sur la scène internationale. Tuchel estime que son départ pour l’Allemagne lui a permis de confirmer son statut de numéro neuf le plus complet au monde, tout en menant son équipe vers des titres et de beaux parcours dans les compétitions.

« Après la saison dernière ? Plus de 70 buts, trois titres avec le Bayern Munich, deux demi-finales, en Coupe du monde et en Ligue des champions ? Il ne cesse de progresser et possède toutes les qualités. Tout le monde voit son leadership. Je pense que partir a été une bonne décision pour lui : cela lui a permis d’obtenir la reconnaissance dans son propre pays, mais aussi dans un autre, de se battre à nouveau pour y parvenir, de repartir de zéro et de rejoindre un club où seule la victoire compte. Cela lui a permis de donner le meilleur de lui-même », a expliqué Tuchel.

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Rice et Bellingham, deux joueurs de classe mondiale

Si les buts de Kane ont fait les gros titres, Tuchel a également couvert d’éloges les deux milieux de terrain devenus les moteurs de l’Angleterre. Rice a connu une année remarquable avec Arsenal, aidant le club à remporter la Premier League et disputant de grandes finales. Son ascension au rang de joueur dominant à l’Emirates Stadium n’a pas échappé à son sélectionneur, qui le considère comme un élément indispensable à toute équipe qui réussit.

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« Declan est aussi un coéquipier exceptionnel. Il porte une grande responsabilité à Arsenal et a été un joueur clé de l’excellente saison du club, qui a atteint des finales et remporté la Premier League. Il mérite donc de figurer sur cette liste », a déclaré Tuchell.

Bellingham complète le trio nommé. Il continue d’afficher une maturité qui dépasse son âge sur les plus grandes scènes. La star du Real Madrid s’est particulièrement distinguée avec l’Angleterre lors de son récent parcours en Coupe du monde, confortant sa réputation de talent générationnel. « Jude a de nouveau démontré son talent au plus haut niveau et sur la plus grande scène, lors de la Coupe du monde, avec des performances de classe mondiale tout au long du tournoi », a ajouté Tuchel.

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Une soirée historique au London Palladium

La cérémonie au London Palladium marquera le retour du trophée sur ses terres et rendra hommage à l’héritage de Sir Stanley Matthews. Elle représente également un moment important pour le football anglais, non seulement en raison du lieu, mais aussi parce qu’un joueur de l’Angleterre pourrait véritablement remporter la plus haute distinction pour la première fois depuis Michael Owen en 2001.

Pour Tuchel, la présence de trois joueurs clés de son effectif parmi les prétendants confirme la force actuelle de la sélection nationale. L’entraîneur allemand suivra de près la cérémonie, alors que les regards du monde du sport se tourneront vers la capitale ce lundi soir pour voir couronner le meilleur joueur du monde.