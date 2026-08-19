Lorsque Joy-Lance Mickels a décidé, à l’été 2021, de partir en Azerbaïdjan, cela a suscité un grand scepticisme dans son entourage. « Beaucoup de mes amis m’ont dit que si je rejoignais l’Azerbaïdjan, je pouvais directement mettre un terme à ma carrière, parce que ce choix équivaut quasiment à une fin de carrière », se souvenait Mickels un peu moins d’un an et demi plus tard dans un entretien accordé à Transfermarkt.

Un avenir dans le championnat azerbaïdjanais n’était certainement pas ce qu’il avait espéré autrefois. Après tout, l’attaquant avait fait sensation chez les jeunes du Borussia Mönchengladbach, figurait parmi les meilleurs buteurs du pays en U19 et rêvait d’une carrière en Bundesliga. Cela ne s’est certes pas produit (jusqu’ici), mais un autre rêve, celui de la Ligue des champions, pourrait bientôt se réaliser pour Mickels, au terme d’un parcours pour le moins détourné.

Malgré les mauvaises langues de ses amis, Mickels est parti en Azerbaïdjan en 2021, en signant au Sabah FK, club fondé seulement quelques années plus tôt. « Pour une raison ou une autre, j’ai trouvé l’offre passionnante, intéressante et exotique à la fois. Au final, je me suis dit : je n’ai qu’un temps très court en tant que footballeur professionnel. Pourquoi ne pas essayer ? D’autant qu’il est éventuellement possible de disputer la Ligue Europa Conférence », relativisait-il encore nettement ses ambitions internationales à la fin de l’année 2022.

Joy-Lance Mickels va-t-il bientôt jouer la Ligue des champions avec le Sabah FK ?

Au lieu de la Conference League, c’est désormais carrément la Ligue des champions qui est tout proche, avec un match aller de barrage prévu mercredi soir (21 heures) sur la pelouse de l’Hapoel Beer Sheva pour Mickels et ses coéquipiers. Le champion d’Israël ou le Sabah, l’un de ces deux clubs découvrira la saison prochaine la reine des compétitions. Et Mickels y est pour beaucoup dans le fait de se retrouver aussi près de duels contre le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain ou Arsenal.

Début juillet, le Sabah avait déjà dû entrer en lice dès le 1er tour des qualifications de la Ligue des champions, et Mickels a inscrit l’important but de l’ouverture du score lors du succès 2-1 à l’extérieur au match retour chez le champion gallois en série The New Saints. Au 2e tour, le natif de Siegburg a de nouveau trouvé le chemin des filets lors du 2-0 au retour chez KuPs en Finlande, avant qu’un obstacle jusque-là encore plus relevé ne se dresse au 3e tour : battu 2-1 à l’aller chez le champion danois Aarhus GF, le Sabah a renversé la confrontation grâce à un tonitruant 4-0 au retour devant son public. Mickels a alors offert le but de l’ouverture sur une passe intelligente, avant d’inscrire lui-même plus tard le troisième but libérateur.

L’ailier gauche peut-il enfin, à 32 ans, goûter sur le terrain au très haut niveau absolu ? C’était autrefois son grand objectif, lorsqu’il était l’un des grands espoirs du centre de formation de Gladbach.

Il a marqué 17 fois en 2012/13 lors de sa deuxième saison chez les U19, dans l’ancienne U19-Bundesliga Ouest. Lors d’un match amical interne contre l’équipe de Bundesliga du Borussia, il avait également convaincu à l’époque et prouvé son sens du but en marquant. « À ce moment-là, j’étais fermement convaincu que j’allais faire partie de l’équipe première », soulignait Mickels des années plus tard.

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Mais le saut immédiat vers les sommets lui a d’abord été refusé, et il devait plutôt faire ses preuves avec la réserve. Cruel coup du sort : une blessure au genou l’a contraint à plusieurs mois d’arrêt lors de sa première saison chez les seniors, avec seulement quatre courtes apparitions pour Gladbach II. Un appel inattendu venu de Gelsenkirchen à l’été 2014 lui a redonné de l’espoir : Schalke voulait absolument recruter Mickels pour son équipe réserve, avec la perspective de davantage.

Joy-Lance Mickels : des entraînements marquants à Schalke, mais un manque de professionnalisme

Il a certes emporté sa blessure au genou avec lui à S04, mais après quelques semaines, ses premières apparitions en Regionalliga étaient possibles. Et Roberto Di Matteo, alors entraîneur de l’équipe première des Königsblauen, semblait visiblement très convaincu par les qualités de Mickels, au point de l’intégrer aux entraînements de l’équipe première. « Après le premier entraînement, Roberto Di Matteo est venu me voir et m’a dit : tu restes avec les pros pour le moment. À cet instant, un rêve s’est réalisé pour moi, aussi parce que Schalke est un club incroyablement génial », se remémorait Mickels.

À cette époque, Schalke faisait encore partie des grands clubs allemands, disputait la Ligue des champions et comptait toute une série de stars dans ses rangs. S’entraîner aux côtés de Kevin-Prince Boateng, Klaas-Jan Huntelaar ou Benedikt Höwedes avait été « grandiose », s’enthousiasmait Mickels.

Le rêve d’un décollage à S04 ne s’est toutefois pas réalisé, puisqu’il n’a jamais disputé le moindre match officiel. « Je n’étais pas aussi professionnel que j’aurais dû l’être », reconnaît Mickels avec le recul. Pour lui, jeune joueur, il avait été difficile mentalement de s’entraîner avec l’équipe première tout en ne jouant qu’en Regionalliga.

« Si je suis honnête, j’aurais eu besoin de quelqu’un à mes côtés pour me secouer et me prendre par la main. Tous les jeunes joueurs ne peuvent pas être laissés à eux-mêmes. Quand tu es jeune joueur dans cette bulle, tu considères tout comme acquis. C’est souvent cette erreur qui explique pourquoi on échoue », sait aujourd’hui Mickels.

En 2016, il a refermé le chapitre Schalke et a ensuite tenté de se recommander à un niveau supérieur en passant par des clubs ambitieux de Regionalliga. À l’Alemannia Aix-la-Chapelle et au Wacker Nordhausen, Mickels a plutôt bien répondu présent, avant de rejoindre pour la première fois un club de 3. Liga début 2020 avec Carl Zeiss Iéna.

Joy-Lance Mickels en Azerbaïdjan : « Après deux semaines, je voulais déjà tout arrêter »

Après la relégation de Iéna en quatrième division, Mickels, alors âgé de 26 ans, a finalement tourné le dos au football allemand à l’été 2020. Et après une saison au MVV Maastricht, en deuxième division néerlandaise, il a fini par répondre un an plus tard à l’offre venue d’Azerbaïdjan.

Le début sur place a été compliqué : « Après deux semaines, je voulais déjà tout arrêter. À ce moment-là, je vivais encore à l’hôtel, je n’avais pas d’appartement à Bakou et presque personne ne parlait anglais », a expliqué Mickels. Le Sabah FK est basé à Masazir, une petite ville située près de la métropole millionnaire et capitale azerbaïdjanaise, Bakou.

« Ce n’est qu’à partir du moment où j’ai pu emménager dans un appartement dans le centre de Bakou, où j’ai eu de vrais contacts avec les habitants et où je me suis intégré dans l’équipe, que tout a changé », s’est finalement assez vite adapté Mickels dans sa nouvelle patrie. Il assure avoir mûri avec l’âge, et être depuis longtemps bien plus réfléchi qu’à l’époque de Gladbach ou de Schalke : « Avant, je passais beaucoup de temps sur la PlayStation, aujourd’hui je passe beaucoup de temps dans la salle de musculation et je m’occupe de la récupération. En plus, je fais attention à avoir une alimentation bonne et saine. »

Sportivement, tout s’est tout de suite bien passé au Sabah, où il est immédiatement devenu titulaire et a marqué ses buts. Après 28 contributions décisives en 35 matches de championnat en 2022/23, l’argent saoudien a frappé à la porte et Mickels a tenté le transfert vers Al-Faisaly, alors pensionnaire de deuxième division. Cela s’est plutôt bien passé, mais l’aventure est restée un simple intermède et, après une seule année, l’attaquant est revenu en Azerbaïdjan.

Le rêve du football européen va-t-il enfin devenir réalité ?

Au Sabah, les supporters l’adorent et lui s’est attaché au pays, aux gens et au football local. « Le championnat est très rude et très physique. Les défenseurs sont de vrais teignes. Ici, dans chaque match, tu prends l’impact physique de plein fouet et ça cogne », dit-il au sujet du quotidien en Premyer Liqa. Le jeune club a progressé de manière continue, mais le rêve de Mickels d’une phase de ligue européenne ne s’est jusqu’ici pas encore concrétisé.

En 2024/25, l’aventure s’est arrêtée en qualifications de la Conference League contre St. Patrick’s Athletic, en Irlande. La saison précédente, le Sabah, en tant que vainqueur de la Coupe, avait même pu rêver d’une participation à la Ligue Europa, mais même un triplé de Mickels contre le Celje slovène, alors encore entraîné par l’ex-coach de Francfort Albert Riera, n’avait pas suffi à franchir le 1er tour des qualifications.

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Désormais, le plus grand succès de l’histoire du club jusqu’ici doit être suivi immédiatement d’un nouveau temps fort. Au printemps, le Sabah a été sacré pour la première fois champion d’Azerbaïdjan, en devançant Qarabag Agdam. Une vraie marque de qualité, puisque Qarabag a atteint la saison passée le tour intermédiaire de la Ligue des champions et s’est fait remarquer lors de la phase de ligue avec des victoires 3-2 contre l’Eintracht Francfort et Benfica, ainsi qu’un match nul 2-2 contre Chelsea.

Dans le championnat national, Qarabag a dû laisser assez nettement la priorité au Sabah, puisque neuf points séparaient les deux clubs à la fin de la saison. En plus, le Sabah a remporté les deux confrontations de championnat et a également battu Qarabag en demi-finales de la Coupe.

Et lors de la victoire 2-1 à domicile du Sabah en championnat en décembre 2025, le but égalisateur inscrit entre-temps portait la signature de Mickels. Le buteur de la victoire ? Aaron Malouda, fils de l’ancien international français Florent Malouda, qui a passé la saison dernière au Sabah avant de rejoindre récemment le grand club suisse du FC Bâle.

Joy-Lance Mickels : international aux côtés de ses frères

Pour Mickels, le Sabah n’est certes plus forcément un tremplin, compte tenu de son âge déjà avancé de footballeur. Mais en plus du rêve de Ligue des champions, un autre pilier marquant de son passage en Azerbaïdjan ressort jusqu’ici, et il est peut-être encore plus fort émotionnellement pour lui : fin mars, Mickels, qui a des racines rwandaises, a fêté sa première sélection avec le pays africain.

Ce qui rend l’histoire encore plus spéciale, c’est que son frère jumeau Joy-Slayd (qui joue à Hibernians FC, à Malte) et son frère Leroy, de 15 mois son cadet (récemment passé du Zira FK, en Azerbaïdjan, au club de 3. Liga Waldhof Mannheim), ont eux aussi porté pour la première fois le maillot du Rwanda à ses côtés. Et Leroy a même inscrit ses deux premiers buts en sélection lors des matches amicaux face à la Grenade (4-0) et à l’Estonie (2-0).

Alors que les trois frères avaient déjà joué ensemble autrefois avec les U19 de Gladbach, ils le font désormais au niveau de l’équipe nationale A. Les commentaires sceptiques autour de son transfert en Azerbaïdjan il y a cinq ans, Joy-Lance Mickels les a depuis longtemps oubliés. D’autant plus s’il venait, début septembre, à découvrir non seulement l’air des qualifications de la C1, mais la véritable atmosphère de la Ligue des champions.