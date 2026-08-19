Lorsque Joy-Lance Mickels a décidé de rejoindre l’Azerbaïdjan à l’été 2021, cela a suscité une grande inquiétude dans son entourage. « Beaucoup de mes amis m’ont dit que si je partais en Azerbaïdjan, je pouvais directement mettre un terme à ma carrière, parce que ce choix équivalait quasiment à une fin de carrière », se souvenait Mickels un peu moins d’un an et demi plus tard dans un entretien accordé à Transfermarkt.

Un avenir dans le championnat azerbaïdjanais n’était certainement pas ce qu’il avait espéré autrefois. Après tout, l’attaquant avait fait sensation chez les jeunes du Borussia Mönchengladbach, figurait parmi les meilleurs buteurs du pays chez les U19 et rêvait d’une carrière en Bundesliga. Cela ne s’est certes pas concrétisé (jusqu’ici), mais un autre rêve, celui de la Ligue des champions, pourrait peut-être bientôt se réaliser pour Mickels, au terme d’un parcours des plus détournés.

Malgré les prophéties pessimistes de ses amis, Mickels est parti en Azerbaïdjan en 2021 et a signé au Sabah FK, un club fondé seulement quelques années plus tôt. « Pour une raison ou une autre, j’ai trouvé cette offre à la fois excitante, intéressante et exotique. Au final, je me suis dit : je n’ai qu’un temps limité en tant que footballeur professionnel. Pourquoi ne pas tenter l’expérience ? D’autant qu’il y a éventuellement la possibilité de jouer la Ligue Europa Conférence », expliquait-il encore fin 2022, avec des ambitions internationales bien plus modestes.

Joy-Lance Mickels va-t-il bientôt jouer la Ligue des champions avec le Sabah FK ?

Au lieu de la Ligue Europa Conférence, c’est désormais même la Ligue des champions qui est tout proche : mercredi soir (21 heures), Mickels et les siens disputent le match aller du barrage sur la pelouse de l’Hapoel Beer Sheva. Soit le champion d’Israël, soit Sabah : l’un des deux clubs découvrira la saison prochaine la reine des compétitions. Et si le club est si proche de duels contre le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain ou Arsenal, Mickels y est pour beaucoup.

Début juillet, Sabah a dû entrer dès le 1er tour des qualifications de la Ligue des champions et, lors de la victoire 2-1 à l’extérieur au match retour chez l’hégémonique champion gallois The New Saints, Mickels a inscrit le précieux but de l’ouverture du score. Au 2e tour, le natif de Siegburg a de nouveau marqué lors du succès 2-0 au retour chez KuPs, en Finlande, avant qu’un obstacle jusqu’ici encore plus coriace ne se présente au 3e tour : battu 2-1 à l’aller chez le champion du Danemark Aarhus GF, Sabah a renversé la confrontation avec un retentissant 4-0 au retour devant son public. Mickels a d’abord délivré une passe intelligente sur le but de l’ouverture du score, avant d’inscrire lui-même plus tard le troisième but libérateur.

L’ailier gauche peut-il enfin, à 32 ans, goûter sur le terrain au très haut niveau absolu ? Lorsqu’il était considéré comme un grand espoir du centre de formation de Gladbach, c’était son grand objectif.

Il a marqué à 17 reprises en 2012/13, lors de sa deuxième année chez les A-Jugend, dans l’ancienne Bundesliga Ouest U19. À l’époque, il avait également convaincu lors d’un match d’entraînement interne face à l’équipe professionnelle du Borussia, prouvant son efficacité avec un but. « À ce moment-là, j’étais fermement convaincu que j’allais faire partie de l’équipe première », soulignait Mickels des années plus tard.

Getty Images

Mais le saut immédiat vers le plus haut niveau lui a d’abord été refusé. Il devait plutôt faire ses preuves avec l’équipe réserve. Coup dur : une blessure au genou l’a contraint à une absence de plusieurs mois lors de sa première saison chez les seniors, et il n’a disputé que quatre brèves apparitions avec Gladbach II. Un appel inattendu venu de Gelsenkirchen à l’été 2014 lui a redonné espoir : Schalke voulait absolument recruter Mickels pour son équipe réserve, avec une perspective d’aller plus haut.

Joy-Lance Mickels : des temps forts à l’entraînement à Schalke, mais un manque de professionnalisme

S’il traînait encore sa blessure au genou à son arrivée à S04, ses premières apparitions en Regionalliga sont devenues possibles après quelques semaines. Et Roberto Di Matteo, alors entraîneur de l’équipe première des Königsblauen, semblait visiblement assez convaincu des qualités de Mickels, au point de l’intégrer aux entraînements du groupe pro. « Après le premier entraînement, Roberto Di Matteo est venu me voir et m’a dit : tu restes pour l’instant avec les pros. À cet instant, un rêve est devenu réalité pour moi, aussi parce que Schalke est un club incroyablement génial », se rappelait Mickels.

À l’époque, Schalke faisait encore partie des grands clubs allemands, jouait la Ligue des champions et comptait une série de stars dans ses rangs. S’entraîner aux côtés de Kevin-Prince Boateng, Klaas-Jan Huntelaar ou Benedikt Höwedes avait été « grandiose », s’enthousiasmait Mickels.

Le rêve de percer à S04 ne s’est toutefois pas réalisé et il n’a jamais disputé le moindre match officiel. « Je n’étais pas aussi professionnel que j’aurais dû l’être », admet Mickels avec le recul. Pour lui, en tant que jeune joueur, il avait été difficile mentalement de s’entraîner avec l’équipe première tout en ne jouant qu’en Regionalliga.

« Si je suis honnête, j’aurais eu besoin de quelqu’un à mes côtés pour me secouer et me prendre par la main. Tous les jeunes joueurs ne peuvent pas être livrés à eux-mêmes. Quand tu es, jeune joueur, dans cette bulle, tu considères tout comme acquis. C’est souvent cette erreur qui explique pourquoi on échoue », sait aujourd’hui Mickels.

En 2016, il a tourné la page Schalke et a ensuite tenté de se recommander pour des tâches plus ambitieuses via des clubs de Regionalliga ambitieux. À l’Alemannia Aix-la-Chapelle et au Wacker Nordhausen, Mickels a plutôt répondu présent, avant de rejoindre pour la première fois un club de 3. Liga au début de l’année 2020 avec Carl Zeiss Jena.

Joy-Lance Mickels en Azerbaïdjan : « Après deux semaines, je voulais en fait déjà tout arrêter »

Après la relégation de Jena en quatrième division, Mickels, alors âgé de 26 ans, a finalement tourné le dos au football allemand à l’été 2020. Un an plus tard, après une saison au MVV Maastricht en deuxième division néerlandaise, il a finalement accepté l’offre venue d’Azerbaïdjan.

Le début sur place a été compliqué : « Après deux semaines, je voulais déjà tout arrêter. À ce moment-là, je vivais encore à l’hôtel, je n’avais pas d’appartement à Bakou et presque personne ne parlait anglais », expliquait Mickels. Le Sabah FK est basé à Masazir, une petite ville située près de la métropole millionnaire et capitale azerbaïdjanaise Bakou.

« Ce n’est qu’à partir du moment où j’ai pu emménager dans un appartement dans le centre de Bakou, que j’ai vraiment eu des contacts avec les habitants et que je me suis intégré à l’équipe, que tout a changé », a finalement trouvé Mickels, qui s’est assez vite acclimaté à sa nouvelle patrie. Il dit avoir mûri avec l’âge, être depuis longtemps bien plus réfléchi qu’à l’époque de Gladbach ou de Schalke : « Avant, je passais beaucoup de temps sur la PlayStation. Aujourd’hui, je passe beaucoup de temps dans la salle de musculation et je m’occupe de la récupération. En plus, je fais attention à avoir une alimentation bonne et saine. »

Sportivement, tout s’est tout de suite bien passé à Sabah : il est immédiatement devenu titulaire et a marqué ses buts. Après 28 contributions décisives en 35 matches de championnat en 2022/23, les gros moyens financiers de l’Arabie saoudite l’ont attiré et Mickels a tenté le transfert vers Al-Faisaly, alors pensionnaire de deuxième division. Cela s’est plutôt bien passé, mais l’aventure est restée une parenthèse, et après seulement un an, l’attaquant est revenu en Azerbaïdjan.

Le rêve du football européen va-t-il enfin devenir réalité ?

À Sabah, les supporters l’adorent et il s’est pris d’affection pour le pays, les habitants et le football local. « Le championnat est très rude et physique. Les défenseurs sont des vrais teigneux. Ici, dans chaque match, tu prends des coups et c’est très dur physiquement », dit-il à propos du quotidien en Premyer Liqa. Le jeune club a progressé de manière continue, mais le rêve de Mickels de disputer une phase de ligue européenne ne s’est jusqu’ici pas encore réalisé.

En 2024/25, l’aventure s’est arrêtée en qualifications de la Ligue Europa Conférence face à St. Patrick’s Athletic, d’Irlande. L’année précédente, Sabah, en tant que vainqueur de la Coupe, a même pu rêver d’une participation à la Ligue Europa, mais même un triplé de Mickels contre le Celje slovène, alors encore entraîné par l’ex-coach de Francfort Albert Riera, n’a pas suffi à franchir le 1er tour des qualifications.

Getty Images

Maintenant, un nouveau moment fort doit suivre immédiatement après le plus grand succès de l’histoire du club à ce jour. Au printemps, Sabah a été sacré champion d’Azerbaïdjan pour la première fois, devançant Qarabag Agdam. Un véritable label de qualité, puisque Qarabag avait atteint la saison dernière le tour intermédiaire de la Ligue des champions, se faisant remarquer dans la phase de ligue avec des victoires 3-2 contre l’Eintracht Francfort et Benfica, ainsi qu’un 2-2 contre Chelsea.

Dans le championnat national, Qarabag a dû laisser assez nettement la priorité à Sabah : neuf points séparaient les deux clubs au terme de la saison. En plus, Sabah a remporté les deux confrontations en championnat et a aussi battu Qarabag en demi-finale de la Coupe.

Et lors de la victoire 2-1 à domicile de Sabah en championnat en décembre 2025, le but égalisateur inscrit entre-temps a été marqué par Mickels. Le buteur de la victoire, d’ailleurs : Aaron Malouda, fils de l’ancien international français Florent Malouda, qui a passé la saison dernière à Sabah avant de rejoindre récemment le grand club suisse du FC Bâle.

Joy-Lance Mickels : international aux côtés de ses frères

Pour Mickels, Sabah n’est certes plus forcément un tremplin compte tenu de son âge avancé pour un footballeur. Mais au-delà du rêve de Ligue des champions, il existe un autre jalon marquant de son passage en Azerbaïdjan jusqu’ici, peut-être encore plus fort sur le plan émotionnel pour lui : fin mars, Mickels, qui a des racines au Rwanda, a fêté sa première sélection avec le pays africain.

Ce qui rend l’ensemble encore plus spécial, c’est que son frère jumeau Joy-Slayd (qui joue au Hibernians FC, à Malte) et son frère Leroy, de 15 mois son cadet (qui a récemment quitté le Zira FK d’Azerbaïdjan pour rejoindre le club de troisième division Waldhof Mannheim), ont eux aussi fait leurs débuts avec le Rwanda. Et Leroy a même inscrit ses deux premiers buts internationaux lors des matches amicaux contre Grenade (4-0) et l’Estonie (2-0).

Alors que les trois frères avaient déjà évolué ensemble autrefois avec les U19 de Gladbach, les voilà désormais réunis au niveau de l’équipe nationale A. Joy-Lance Mickels a depuis longtemps dû oublier les commentaires sceptiques autour de son départ vers l’Azerbaïdjan il y a cinq ans. Plus encore s’il venait, début septembre, à découvrir pour la première fois non seulement l’air des qualifications de la C1, mais la véritable atmosphère de la Ligue des champions.