Lorsque Joy-Lance Mickels a décidé, à l’été 2021, de rejoindre l’Azerbaïdjan, cela a suscité un grand scepticisme dans son entourage. « Beaucoup de mes amis m’ont dit : si je pars en Azerbaïdjan, je peux directement mettre un terme à ma carrière, parce que ce choix revient quasiment à une fin de carrière », se souvenait Mickels un peu moins d’un an et demi plus tard dans un entretien accordé à Transfermarkt.

Un avenir dans le championnat d’Azerbaïdjan n’était certainement pas ce qu’il avait espéré autrefois. Après tout, l’attaquant avait fait sensation dans les équipes de jeunes du Borussia Mönchengladbach, figurait parmi les meilleurs buteurs du pays en U19 et rêvait d’une carrière en Bundesliga. Cela ne s’est certes pas concrétisé (jusqu’ici), mais un autre rêve, celui de la Ligue des champions, pourrait bien se réaliser pour Mickels, par une voie détournée, dans un avenir proche.

Malgré les mauvais augures de ses amis, Mickels est parti en Azerbaïdjan en 2021 et a signé au Sabah FK, un club fondé seulement quelques années plus tôt. « Pour une raison ou une autre, j’ai trouvé cette offre à la fois excitante, intéressante et exotique. Au final, je me suis dit : je n’ai qu’une courte période comme footballeur professionnel. Pourquoi ne pas tenter le coup ? D’autant qu’il y a éventuellement la possibilité de jouer la Ligue Europa Conférence », expliquait-il encore fin 2022, affichant alors des ambitions internationales bien plus modestes.

Joy-Lance Mickels jouera-t-il bientôt la Ligue des champions avec le Sabah FK ?

Au lieu de la Ligue Conférence, c’est désormais même la Ligue des champions qui est tout proche, avec, mercredi soir (21 heures), le match aller des barrages sur la pelouse de l’Hapoël Beer-Sheva pour Mickels et ses coéquipiers. Soit le champion d’Israël, soit Sabah : l’un de ces deux clubs découvrira la saison prochaine la reine des compétitions. Et si le club est si proche d’affiches face au FC Barcelone, au Real Madrid, au Bayern Munich, au Paris Saint-Germain ou encore à Arsenal, Mickels y est pour beaucoup.

Début juillet, Sabah a dû entrer dès le 1er tour des qualifications pour la Ligue des champions et, lors de la victoire 2-1 à l’extérieur au match retour chez l’ogre gallois The New Saints, Mickels a inscrit l’important but de l’ouverture du score. Au 2e tour, le natif de Siegburg a également trouvé le chemin des filets lors du succès 2-0 au retour chez KuPs en Finlande, avant qu’un obstacle jusque-là inédit ne se dresse au 3e tour : battu 2-1 à l’aller chez le champion du Danemark, Aarhus GF, Sabah a renversé la confrontation avec un tonitruant 4-0 au retour devant son public. Mickels a d’abord offert le but de l’ouverture sur une passe intelligente, avant d’inscrire lui-même plus tard le troisième but libérateur.

L’ailier gauche va-t-il enfin, à 32 ans, goûter sur le terrain au très haut niveau absolu ? C’était autrefois son grand objectif, lorsqu’il était l’un des grands espoirs de la formation de Gladbach.

Il a marqué 17 fois en 2012/13, lors de sa deuxième saison chez les U19, dans ce qui était alors la Bundesliga Ouest U19. Lors d’un match test interne face à l’équipe première de Bundesliga du Borussia, il avait aussi convaincu à l’époque, en démontrant son sens du but avec une réalisation. « À ce moment-là, j’étais fermement convaincu que j’allais faire partie de l’équipe première », soulignait Mickels des années plus tard.

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Mais le saut immédiat vers les sommets lui a d’abord été refusé, et il devait au contraire faire ses preuves via l’équipe réserve. Cruel coup du sort : une blessure au genou l’a contraint à plusieurs mois d’arrêt lors de sa première saison chez les seniors, avec seulement quatre brèves apparitions pour Gladbach II. Un appel inattendu venu de Gelsenkirchen à l’été 2014 a redonné de l’espoir : Schalke voulait absolument recruter Mickels pour son équipe réserve, avec la perspective de davantage.

Joy-Lance Mickels : des temps forts à l’entraînement à Schalke, mais un manque de professionnalisme

S’il est arrivé à S04 avec sa blessure au genou, ses premières apparitions en Regionalliga ont toutefois été possibles après quelques semaines. Et Roberto Di Matteo, alors entraîneur de l’équipe professionnelle des Königsblauen, semblait manifestement assez convaincu par les qualités de Mickels, au point de l’intégrer à l’entraînement de l’équipe première. « Après le premier entraînement, Roberto Di Matteo est venu me voir et m’a dit : tu restes d’abord avec les pros. À cet instant, un rêve est devenu réalité pour moi, aussi parce que Schalke est un club incroyablement génial », se remémorait Mickels.

À l’époque, Schalke était encore un grand club allemand, jouait la Ligue des champions et comptait une ribambelle de stars dans ses rangs. S’entraîner aux côtés de Kevin-Prince Boateng, Klaas-Jan Huntelaar ou Benedikt Höwedes avait été « grandiose », s’enthousiasmait Mickels.

Le rêve d’une percée à S04 ne s’est toutefois pas concrétisé, et il n’a jamais disputé le moindre match officiel. « Je n’étais pas aussi professionnel que j’aurais dû l’être », admet Mickels avec le recul. Pour lui, en tant que jeune joueur, il était mentalement difficile de s’entraîner avec l’équipe première tout en ne jouant qu’en Regionalliga.

« Si je suis honnête, j’aurais eu besoin de quelqu’un à mes côtés pour me secouer et me prendre par la main. Tous les jeunes joueurs ne peuvent pas être laissés seuls. Quand tu es dans cette bulle en tant que jeune joueur, tu considères tout comme normal. C’est souvent l’erreur qui explique pourquoi on échoue », sait aujourd’hui Mickels.

En 2016, il a tourné la page Schalke et a ensuite tenté de se recommander à un niveau supérieur via des clubs ambitieux de Regionalliga. À l’Alemannia Aix-la-Chapelle et au Wacker Nordhausen, Mickels a clairement répondu présent, avant de rejoindre pour la première fois un club de 3. Liga début 2020 avec le Carl Zeiss Iéna.

Joy-Lance Mickels en Azerbaïdjan : « Après deux semaines, je voulais en fait déjà tout arrêter »

Après la relégation de Iéna en quatrième division, Mickels, alors âgé de 26 ans, a finalement tourné le dos au football allemand à l’été 2020. Et après une saison au MVV Maastricht, en deuxième division néerlandaise, il a fini par accepter, un an plus tard, l’offre venue d’Azerbaïdjan.

Le début y a été difficile : « Après deux semaines, je voulais déjà tout arrêter. À ce moment-là, je vivais encore à l’hôtel, je n’avais pas d’appartement à Bakou et presque personne ne parlait anglais », a expliqué Mickels. Le Sabah FK est basé à Masazir, une petite ville proche de la métropole millionnaire et capitale azerbaïdjanaise, Bakou.

« Ce n’est qu’à partir du moment où j’ai pu emménager dans un appartement dans le centre de Bakou, nouer de vrais contacts avec les habitants et trouver ma place dans l’équipe que tout a changé », s’est finalement assez vite adapté Mickels dans sa nouvelle patrie. Il dit avoir mûri avec l’âge, être depuis longtemps bien plus réfléchi qu’à l’époque de Gladbach ou de Schalke : « Avant, je passais beaucoup de temps sur la PlayStation, aujourd’hui, je passe beaucoup de temps en salle de musculation et je m’occupe de la récupération. En plus, je fais attention à avoir une alimentation bonne et saine. »

Sportivement, tout s’est tout de suite bien passé à Sabah : il est devenu immédiatement un titulaire, a inscrit ses buts. Après 28 contributions décisives en 35 matches de championnat en 2022/23, les gros moyens financiers venus d’Arabie saoudite l’ont attiré, et Mickels a tenté le transfert vers Al-Faisaly, alors pensionnaire de deuxième division. Cela s’est plutôt bien passé, mais l’aventure est restée brève, et après une seule année, l’attaquant est revenu en Azerbaïdjan.

Le rêve du football européen va-t-il enfin devenir réalité ?

À Sabah, les supporters l’adorent, et il s’est attaché au pays, à ses habitants et au football local. « Le championnat est très robuste et physique. Les défenseurs sont de vrais mordus des mollets. Ici, dans chaque match, il y a de l’impact physique et ça cogne dur », dit-il à propos du quotidien en Premyer Liqa. Le jeune club n’a cessé de progresser, mais le rêve de Mickels de disputer une phase de ligue européenne ne s’est jusqu’ici pas encore réalisé.

En 2024/25, l’aventure s’est arrêtée en qualifications de la Ligue Conférence face au St. Patrick’s Athletic irlandais. La saison précédente, Sabah, en tant que vainqueur de la Coupe, avait même pu rêver d’une participation à la Ligue Europa, mais même un triplé de Mickels face au Celje slovène, alors encore entraîné par l’ancien coach de Francfort Albert Riera, n’avait pas suffi pour franchir le 1er tour des qualifications.

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Désormais, le plus grand succès de l’histoire du club doit être suivi d’un nouveau moment fort. Au printemps, Sabah a été sacré pour la première fois champion d’Azerbaïdjan, devançant le Qarabag Agdam. Un vrai label de qualité, puisque Qarabag a atteint la saison passée le tour intermédiaire de la Ligue des champions et a fait sensation dans la phase de ligue avec des victoires 3-2 contre l’Eintracht Francfort et Benfica, ainsi qu’un 2-2 contre Chelsea.

En championnat, Qarabag a dû laisser assez nettement la priorité à Sabah, avec neuf points d’écart entre les deux clubs au terme de la saison. Sabah a en outre remporté les deux confrontations de championnat et a également battu Qarabag en demi-finale de la Coupe.

Et lors de la victoire 2-1 à domicile de Sabah en championnat en décembre 2025, le but égalisateur provisoire a été inscrit par Mickels. Le buteur victorieux, d’ailleurs : Aaron Malouda, fils de l’ancien international français Florent Malouda, qui a passé la saison dernière à Sabah avant de rejoindre récemment le grand club suisse du FC Bâle.

Joy-Lance Mickels : international aux côtés de ses frères

Pour Mickels, Sabah n’est certes plus forcément un tremplin compte tenu de son âge avancé de footballeur. Mais au-delà du rêve de Ligue des champions, il y a un autre jalon marquant de son passage en Azerbaïdjan, peut-être encore plus fort émotionnellement pour lui : fin mars, Mickels, qui a des racines au Rwanda, a fêté sa première sélection avec le pays africain.

Ce qui rend le tout encore plus spécial : son frère jumeau Joy-Slayd (qui joue à Hibernians FC à Malte) et son frère Leroy, plus jeune de 15 mois (récemment passé du Zira FK, en Azerbaïdjan, au pensionnaire de 3. Liga Waldhof Mannheim), ont eux aussi honoré leur première apparition avec le Rwanda à ses côtés. Et Leroy a même inscrit ses deux premiers buts en sélection lors des matches amicaux contre la Grenade (4-0) et l’Estonie (2-0).

Alors que les trois frères avaient déjà joué ensemble autrefois avec les U19 de Gladbach, les voilà désormais réunis au niveau de l’équipe nationale A. Les commentaires sceptiques autour de son transfert en Azerbaïdjan il y a cinq ans, Joy-Lance Mickels les a probablement oubliés depuis longtemps. D’autant plus s’il devait, début septembre, découvrir non seulement l’air des qualifications de la C1, mais la véritable atmosphère de la Ligue des champions.