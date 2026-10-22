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L’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, a affiché des sentiments mitigés après que son équipe est revenue au score pour arracher le nul (2-2) face au Stade Rennais. S’il a salué la force mentale de son groupe, le technicien italien a insisté sur la nécessité pour la Juventus de jouer à la vitesse du ballon pour obtenir des résultats réguliers.

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Les Bianconeri préservent leur invincibilité européenne au terme d’un match à quatre buts

La Juventus a prolongé son invincibilité dans la phase de ligue de la Ligue Europa de l’UEFA après un match nul âprement disputé contre le Stade Rennais (2-2) à l’Allianz Stadium. Zeki Celik a rapidement donné l’avantage à l’équipe locale, mais un but de Musa Al-Taamari et un penalty de Boulaye Dia ont permis au club français de mener à la pause.

L’attaquant allemand Nick Woltemade a égalisé sur penalty pour la Juventus au milieu de la seconde période, avant qu’un but tardif de Jhon Lucumi ne soit refusé pour hors-jeu après intervention de la VAR.

Malgré ces deux points laissés en route, l’équipe de Luciano Spalletti a fait preuve de caractère pour revenir après avoir été menée.

Spalletti réclame plus de vitesse et un niveau d’exigence plus élevé

Revenant sur la prestation, Spalletti a salué la réaction de son groupe tout en pointant des aspects tactiques à améliorer immédiatement. « Nous avons bien joué aujourd’hui, et notre rythme était bon aussi ; malheureusement, nous avons encaissé deux buts que nous n’aurions pas dû concéder », a déclaré Spalletti.

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« C’est le ballon qui dicte le rythme... s’il revient lentement, nous remontons lentement, mais s’il revient vite, nous devons remonter vite. »

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« Ils ont élevé leur niveau de jeu aujourd’hui, mais il nous manque encore quelque chose ; si je ne gagne pas de matches, je ne suis pas content », a ajouté l’entraîneur de la Juventus.

Spalletti et Haise analysent une intense bataille tactique

Spalletti a félicité ses joueurs pour ne pas avoir baissé les bras après avoir été menés. « Je suis satisfait de l’attitude ce soir. Revenir dans le match après avoir été menés était difficile... les joueurs ont relevé les défis sans abandonner », a-t-il observé.

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L’entraîneur adverse, Franck Haise, s’est dit fier du résultat historique de son équipe : c’est la première fois que Rennes évite la défaite sur le terrain d’un adversaire italien dans une compétition de l’UEFA.

« Je suis très satisfait de ce point, car le match aurait pu basculer dans un sens comme dans l’autre », a indiqué Haise. « Nous sommes restés calmes après avoir encaissé un but rapidement. »

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La Juventus se tourne vers son déplacement chez l’AZ Alkmaar

Avec cinq points pris lors de ses trois premiers matches de la phase de ligue, la Juventus cherchera à transformer ses matches nuls en victoires au retour de la compétition européenne.

L’équipe de Spalletti se prépare à se rendre aux Pays-Bas pour affronter l’AZ Alkmaar lors de la quatrième journée.

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Les Bianconeri entendent perfectionner leur système de pressing avant de retrouver le championnat de Serie A.



