« Je prends les choses comme elles viennent. Si je dois partir en janvier, je partirai. Si je dois rester, je resterai. Je ferai ce que Dieu me mettra sur le cœur », a déclaré Endrick, sans exclure un départ de Madrid lors du prochain mercato hivernal, après la victoire 4-3 sur le terrain de la Roma en Ligue des champions mercredi, au micro de Movistar+.

Mécontent de son faible temps de jeu, le Brésilien s'était fait prêter à l'Olympique lyonnais en janvier. Il a brillé avec le club français au premier semestre 2026, inscrivant huit buts et délivrant huit passes décisives en 21 matches avec Lyon. Fort de cette confiance retrouvée, Endrick espérait s'imposer définitivement au Real, mais cet objectif semble encore loin d'être atteint.

Le joueur de 20 ans, écarté en début de saison en raison d'une blessure musculaire, n'a ainsi disputé à Rome que son deuxième match de la saison. Auparavant, l'entraîneur Jose Mourinho l'avait presque toujours totalement ignoré : il n'avait eu droit qu'à quatre minutes de jeu lors de la victoire 3-2 à Elche, à la mi-septembre.

Endrick quittera-t-il le Real Madrid en janvier ? Des rumeurs évoquent un intérêt de l'AC Milan

Il n'est donc pas surprenant que les spéculations autour d'un nouveau transfert se soient récemment intensifiées. Selon un article récent, l'AC Milan serait actuellement le mieux placé pour recruter Endrick en janvier et constituerait la destination privilégiée de l'attaquant. Aston Villa et la Roma seraient également intéressés.

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Reste à voir si sa belle entrée en jeu à l'Olimpico changera quelque chose à la situation d'Endrick sous Mourinho. L'international brésilien est entré peu avant l'heure de jeu à la place de Vinicius Junior, en méforme, alors que le Real était mené 3-1. À la 83e minute, il a d'abord délivré la passe décisive sur le but de Carlos Espi, qui a réduit l'écart. Peu après, Endrick a lui-même égalisé de la tête, avant qu'Antonio Rüdiger n'offre aux Madrilènes une victoire à l'extérieur en toute fin de match.

« Quand l'entraîneur m'a appelé, j'ai été vraiment surpris, parce que c'était inhabituellement tôt », a confié Endrick après la rencontre, révélant qu'il ne s'attendait pas à jouer aussi longtemps. « Je n'avais pas joué depuis longtemps et j'étais très motivé : je l'ai montré sur le terrain et j'ai bien joué. »

Le Real Madrid pourrait-il céder définitivement Endrick ?

Le contrat d'Endrick à Madrid court jusqu'en 2030. Dans le cadre des informations sur l'intérêt supposé de Milan, il a récemment été question aussi bien d'un nouveau prêt simple que d'un prêt assorti d'une option d'achat. Dans ce dernier cas, le Real se réserverait toutefois une option de rachat.

Le club espagnol avait recruté Endrick en 2024, alors âgé de 18 ans, pour 47,5 millions d'euros auprès de Palmeiras, grand club brésilien. Depuis, l'attaquant n'est jamais parvenu à gagner une place de titulaire. Il a inscrit huit buts en 42 matches disputés jusqu'ici avec le Real.