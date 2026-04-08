« Si je dis quoi que ce soit, je vais avoir des ennuis » - Quand un supporter d'Arsenal doit choisir entre Saka et Hazard à son meilleur niveau

Dans le monde du football, où les loyautés sont aussi farouches que durables, rares sont les échanges qui traduisent aussi bien la poésie discrète du fanatisme que celui qui s’est déroulé dans une rue londonienne. Un supporter d’Arsenal, confronté à une question simple mais provocante : Bukayo Saka ou Eden Hazard ?

Alors que l'interlocuteur hésitait au départ, faisant référence en plaisantant à la célèbre citation de José Mourinho, « Si je parle, j'ai des ennuis », pesant clairement le pour et le contre d'une éventuelle réaction hostile de la part de la moitié du groupe qui vénère toujours le magicien belge.

L'animateur n'en a pas assez. « Parle », dit-il calmement, avec ce mélange parfait de plaisanterie et de pression que seule une véritable bande de footballeurs peut produire.

Il prend une profonde inspiration, se fait courage, et lâche le coup de grâce : « Saka. »

Ce fut un moment de loyauté pure et sans filtre, qui en dit long sur l’âme du support footballistique moderne.

Soyons réalistes. Hazard était de la pure magie à son apogée. Ce petit pas chassé, cette accélération fulgurante, ces buts qui laissaient les gardiens ramasser le ballon dans les filets en se demandant de quelle planète venait ce type. Les fans de Chelsea ont encore les larmes aux yeux en se remémorant ces soirées où Eden transformait la Premier League en son terrain de jeu personnel.

Mais Saka ? Le gamin est sur un autre niveau ces derniers temps. Le héros issu du centre de formation d’Arsenal, menant l’attaque avec un sourire qui dit « Je m’en charge », tout en délivrant des passes décisives, des buts et des moments de pure génialité semaine après semaine. Il est le cœur battant de l’équipe de Mikel Arteta, celui qui se montre à la hauteur dans les plus grands matchs et fait passer l’impossible pour une routine.

Qu'un supporter d'Arsenal préfère un joueur actuel des Gunners à une légende incontestée de la Premier League ? Ce n'est pas seulement un parti pris de fan, c'est une foi sans limite. C'est le genre de moment qui résume parfaitement pourquoi nous aimons ce sport : la loyauté aveugle, les risques audacieux et la joie pure quand quelqu'un assume pleinement son choix, même si tout le monde s'apprête à le descendre en flammes.

Quelque part, Hazard est probablement en train de glousser en sirotant un café bien mérité depuis qu’il a pris sa retraite, se demandant comment la nouvelle génération est déjà en train de conquérir les cœurs. Et Saka ? Il est trop occupé à illuminer le terrain pour remarquer le bruit.

Une chose est sûre : ce jeune d'Arsenal n'a pas simplement choisi un joueur. Il a choisi son combattant. Et toute l'équipe de copains lui rappellera cette réponse pendant les saisons à venir. Bien joué, mon gars. Bien joué. ⚽