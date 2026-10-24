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Cesc Fabregas a réaffirmé son engagement sans faille envers Como, écartant toute idée selon laquelle il chercherait à quitter le club italien. Malgré sa cote grandissante parmi les entraîneurs, l’Espagnol assure rester entièrement concentré sur le projet qu’il a bâti au Stadio Giuseppe Sinigaglia.

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Son engagement dans le projet de Côme

Fabregas a tenu à mettre fin aux spéculations sur son avenir à Côme, affirmant catégoriquement qu’il n’avait jamais envisagé de quitter le club qu’il a mené dans l’élite. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal et de Barcelone a vu sa réputation d’entraîneur grimper en flèche après une période historique pour Côme, récemment marquée par une éclatante victoire 4-1 contre Manchester United en Ligue des champions. Ses succès ont naturellement suscité l’intérêt de clubs à travers le continent.

Lors d’une conférence de presse précédant un match de Serie A contre Sassuolo, Fabregas a répondu aux questions sur la durée de son aventure au club et sur la possibilité qu’un successeur soit déjà envisagé. « Je n’ai jamais pensé à partir. Si je commençais à y penser, ce serait peut-être la fin pour moi ici, mais je ne l’ai jamais fait », a expliqué l’Espagnol, cité par Sky Sport Italia.

Son respect pour Alberto Aquilani

Les interrogations sur l’avenir de Fabregas ont été ravivées par la rencontre à venir avec Sassuolo, entraîné par Alberto Aquilani. Les deux anciens milieux de terrain créatifs partagent une philosophie tactique similaire, et Fabregas n’a pas tardé à saluer les qualités de son homologue. « J’apprécie beaucoup Alberto en tant qu’entraîneur, pour ses idées, son courage et la façon dont ses équipes jouent au football », a-t-il déclaré.

Fabregas a révélé que leur relation professionnelle s’était également manifestée sur le marché des transferts, notamment autour du développement des jeunes talents. « Il m’a appelé l’été dernier parce qu’il voulait vraiment Rispoli à Catanzaro. Rispoli a été le tout premier joueur que j’ai entraîné, donc le confier à Alberto m’a apporté une totale tranquillité d’esprit », a-t-il ajouté.

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L’importance de Nico Paz

Au-delà de son propre avenir, Fabregas a évoqué l’ascension fulgurante de Nico Paz, devenu indispensable dans le onze de départ de Côme. Le jeune talent enchaîne les performances de haut niveau, ce qui fait de lui l’un des espoirs les plus commentés de Serie A. Fabregas a expliqué que la force mentale du joueur était aussi impressionnante que sa maîtrise technique du ballon et lui permettait de gérer sans difficulté la pression du football de haut niveau.

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« Il faut connaître la personne et savoir quel genre de garçon il est. Nico n’a pas besoin qu’on l’accompagne. Moins on lui parle, mieux c’est. Il a un mental incroyable », a déclaré Fabregas. Il a également souligné les progrès du joueur : « Nous travaillons ensemble depuis plus de deux ans et il a énormément progressé. Il fait peut-être même partie des trois meilleurs défenseurs de l’équipe. Ce mental fait la différence avant même qu’il entre en compétition, et c’est pour cela que je ne le sors jamais. »

Des nouvelles de l’effectif et des inquiétudes liées aux blessures

Avant le match du week-end, Côme doit composer avec plusieurs absences importantes en attaque. Fabregas a confirmé qu’il serait privé d’Assane Diao et de Moise Kean, tous deux indisponibles en raison de problèmes physiques. L’absence de Kean pèse particulièrement au vu de sa forme récente, même si le club espère que l’international italien pourra rapidement réintégrer le groupe pour son prochain match, mardi.

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L’entraîneur s’est également montré pessimiste au sujet de Martin Liberali, gêné par un léger problème physique. Bien que sa blessure ne soit pas considérée comme grave, Fabregas a reconnu qu’il était peu probable que le joueur soit prêt à temps pour le match contre Sassuolo.