Samedi, Johan Derksen s'est fortement irrité contre Wout Weghorst. L'imposant attaquant a été remplacé à la mi-temps par l'entraîneur Óscar García et n'était manifestement pas d'accord avec la décision du technicien espagnol de lancer Don-Angelo Konadu dans la fosse aux lions face au FC Twente, qui s'est imposé 1-2 à Amsterdam.

« Wout Weghorst m'a vraiment énervé. Il est pris d'une sorte de folie d'orgueil et arpente le terrain comme s'il était le Messie », a déclaré Derksen lundi dans l'émission Vandaag Inside pour exprimer son mécontentement à l'égard du joueur de l'Ajax.

Derksen a tout de même vu Weghorst marquer le but égalisateur à la 32e minute. « Il a envoyé le ballon au fond des filets, il a conclu un bon centre. Mais pour le reste, il n’a joué aucun rôle. »

« Et puis Weghorst est remplacé, et c’est là que commence le spectacle. Car la caméra est braquée sur lui. Et là, il prend un air de : comment peut-on faire ça ? Le meilleur joueur sur le terrain, celui qui peut vous rapporter des points, vous le retirez. Incompréhensible, vraiment incompréhensible », commente Derksen avec cynisme à propos des scènes qui ont suivi le remplacement de Weghorst à la 71e minute.

« Si j’étais l’entraîneur de l’Ajax, je ne le ferais plus jouer pendant les trois premières semaines », ajoute Derksen à l’intention de l’entraîneur espagnol de l’Ajax. Le présentateur Wilfred Genee se demande ensuite ce qui se passe avec Kasper Dolberg et fait référence au montant du transfert de dix millions d’euros.

Derksen se montre également critique envers García. « Ce n'est pas du tout un entraîneur de haut niveau. » Driessen renchérit en déclarant que le débat sur la présence ou non de l'entraîneur espagnol à la tête de l'Ajax la saison prochaine peut être clos.