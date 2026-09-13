Selon Effenberg, Urbig doit pouvoir justifier d’une titularisation dimanche après-midi lors du match de Bundesliga du champion d’Allemagne record contre le SV Elversberg pour partir avec la sélection nationale.

« Je pense que tout dépend de savoir si Urbig est dans le but aujourd’hui. Si ce n’est pas le cas, il ne faudrait pas le convoquer », a expliqué l’homme de 56 ans dans le Doppelpass de Sport1.

La question du gardien au FC Bayern reste en quelque sorte un sujet récurrent. Derrière le gardien titulaire Manuel Neuer, Urbig doit se contenter de quelques occasions de faire ses preuves, mais finalement plutôt maigres. Bien qu’il ait été convenu que la doublure obtienne du temps de jeu de manière continue dans le cadre de la récente prolongation de contrat, Urbig n’a jusqu’ici disputé qu’un seul match, lors du premier tour de la Coupe d’Allemagne contre le VfL Osnabrück.

Pour Effenberg, cela ne suffit pas pour une convocation en sélection nationale. Urbig « a besoin de matches. Il a eu un ou deux matches », a déclaré Effenberg, avant de poursuivre : « S’il ne l’obtient pas aujourd’hui, il ne le convoquera probablement pas. »

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Qui Jürgen Klopp pourrait-il convoquer dans le but de l’équipe d’Allemagne ?

Le fait qu’Urbig soit évoqué depuis des semaines comme candidat pour la première liste de Klopp avec la Mannschaft ne change pas grand-chose à l’évaluation sportive. Certes, la décision du staff technique est imminente, mais des alternatives s’imposent. Ainsi, Loris Karius s’est récemment fait remarquer. Le joueur de 33 ans a convaincu après la montée en Bundesliga avec le FC Schalke 04 grâce à des performances constantes dans l’élite.

L’expert ne voit toutefois pas une convocation rapide en sélection nationale pour le gardien de Schalke. Selon Effenberg, cela arriverait tout simplement encore trop tôt : « Pour Karius, je dirais : confirme ça dans la durée, et il pourra alors de nouveau avoir cette opportunité. »

La réponse finale aux spéculations tombera dans quelques jours : Klopp annoncera officiellement sa première liste en tant que sélectionneur le 17 septembre.