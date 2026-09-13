Selon Effenberg, Urbig doit pouvoir justifier d’une place de titulaire dimanche après-midi lors du match de Bundesliga du champion d’Allemagne record contre le SV Elversberg pour prendre la route de la sélection nationale.

« Je crois que tout dépend de savoir si Urbig est dans les buts aujourd’hui. Si ce n’est pas le cas, il ne faudrait pas le nommer », a expliqué le joueur de 56 ans dans le Doppelpass de Sport1. En fin d’après-midi, la chose était finalement actée : Urbig gardait la cage du Bayern à Elversberg.

La question du gardien au FC Bayern reste en quelque sorte un sujet récurrent. Derrière le gardien titulaire Manuel Neuer, Urbig doit se contenter de quelques tests, mais finalement plutôt maigres, pour faire ses preuves. Bien qu’il ait été convenu que la doublure obtienne du temps de jeu de manière continue dans le cadre de la récente prolongation de contrat, Urbig n’a jusqu’ici enregistré qu’une seule apparition, lors du match du premier tour de la Coupe d’Allemagne face au VfL Osnabrück.

Pour une nomination en équipe nationale, cela ne suffit pas aux yeux d’Effenberg. Urbig « a besoin de matches. Il a eu un ou deux matches », a déclaré Effenberg, avant de poursuivre : « S’il ne l’obtient pas aujourd’hui, il ne le nommera probablement pas. »

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Qui Jürgen Klopp pourrait-il nommer pour le poste de gardien chez la Mannschaft ?

Le fait qu’Urbig soit présenté depuis des semaines comme un candidat au premier groupe DFB de Klopp change peu à l’évaluation sportive. Certes, la décision du staff technique est imminente, mais des alternatives se présentent. Ainsi, Loris Karius s’est récemment mis en évidence. Le joueur de 33 ans a convaincu par ses performances constantes dans l’élite après la montée en Bundesliga avec le FC Schalke 04.

L’expert n’envisage toutefois pas une convocation rapide en équipe nationale pour le gardien de Schalke. Selon Effenberg, cela arriverait tout simplement encore trop tôt : « Pour Karius, je dirais : confirme cela sur la durée, alors il pourra de nouveau avoir cette opportunité. »

La réponse finale aux spéculations tombera dans quelques jours : Klopp annoncera officiellement son premier groupe en tant que sélectionneur le 17 septembre.