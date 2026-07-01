Si les temps-morts pour s’hydrater divisent encore aujourd’hui autour de leur dimension commerciale et de leur influence sur le rythme des rencontres, le témoignage des légendes brésiliennes pourrait bien faire jurisprudence.

Roberto Carlos, Cafu et Bebeto, champions du monde 1994, puisent dans leurs souvenirs et affirment : « Ces pauses auraient fait de nous des machines infatigables. »

Roberto Carlos : « Trois minutes qui changent tout »

L’ancien arrière gauche « volant » du Real Madrid a confié au journal espagnol AS : « La pause pour boire de l’eau est un bon exemple, j’aurais aimé qu’elle existe à notre époque. »

Il a ajouté : « À notre époque, cela n’existait pas. Si nous avions eu des pauses pour boire de l’eau et nous détendre à l’époque, de nombreuses situations se seraient présentées pendant le match, ce qui aurait soudainement modifié le rythme de jeu, ou aurait permis à l’entraîneur de s’entretenir avec les joueurs et de réorganiser l’équipe. »

Il a insisté : « Cette pause de trois minutes doit servir d’exemple. C’est une bonne chose que le joueur puisse souffler un peu puis reprendre le jeu à un rythme approprié. Pour moi, cette pause est idéale. »

Cafu : « J’aurais couru 25 kilomètres au lieu de 20 »

De son côté, Cafu va plus loin, affirmant que ces minutes sont décisives sur le plan physique. Le capitaine historique du Brésil a déclaré : « Cela aide beaucoup, ces trois minutes pour boire de l’eau sont décisives. »

Il précise : « Si nous avions eu l’assistance vidéo (VAR) et ces pauses hydratation, j’aurais pu parcourir 25 kilomètres au lieu de 20 par match. »

« J’aurais eu plus d’énergie, j’aurais été plus détendu et mon corps aurait été en meilleure forme. Tous les changements dans le football sont formidables, tant qu’ils profitent aux joueurs et au public », a-t-il conclu.

Beppeto : « La chaleur est insupportable… et la pause est une nécessité »

Quant à Bebeto, champion du monde 1994 aux États-Unis dans des conditions caniculaires, il s’exprime en connaissance de cause : « Cette mesure est essentielle. Les joueurs disposent ainsi de davantage de temps de récupération, surtout en cette période de l’année aux États-Unis où la chaleur est accablante. »

Il conclut : « Nous avons été champions du monde ici, et je sais qu’il fait très chaud. Mais désormais, ils disposent de cette pause pour s’hydrater et récupérer. C’est extrêmement important pour un footballeur. »