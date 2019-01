Shola Ameobi explique pourquoi Liverpool va remporter la Premier League

L'ancien attaquant de Newcastle estime que Liverpool a toutes les chances de finir champion cette saison.

Shola Ameobi a expliqué que la défense de Liverpool serait un facteur clé pour aider les Reds à remporter la Premier League cette saison.

La formation de Jürgen Klopp s'est montrée solide sur le plan défensif (ne concédant que huit buts), et reste invaincue en championnat. Elle possède un écart de 6 points d'avance sur Tottenham avant le choc de ce jeudi soir contre le champion en titre, Manchester City.



Pour Ameobi, cette saison sera la bonne pour les Reds.



"La grande chose pour moi, cette saison comparée à celle où ils auraient pu gagner avec [Luis] Suarez et [Steven] Gerrard [en 2014], c'est la défense", a déclaré Ameobi à 5Live, relayé par le Daily Star. "C’est la grande clé pour moi".



"Si je regarde les vainqueurs du titre de Premier League au cours des 10 dernières années, vous regardez la défense et la plupart du temps, ils auront la meilleure défense de la ligue et vous regardez maintenant Liverpool, ils ont concédé, quoi, neuf buts sur la première moitié de la saison ? C'est la meilleure défense du championnat".



“Je pense que Virgil van Dijk a joué un rôle important dans ce projet".



"Ils ont sept points d'avance sur Manchester City, et oui il pourrait être à quatre d'ici jeudi soir, mais il pourrait aussi être 10 à nouveau", a conclu Ameobi. Réponse dans quelques heures...