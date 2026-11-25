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La Confédération africaine de football (« CAF ») a dévoilé les listes finales des nommés pour les trophées des meilleurs d'Afrique 2026. La concurrence s'est resserrée dans trois catégories, et le dernier carré fait la part belle à l'Égypte et au Maroc, aux côtés de plusieurs grandes stars du continent.

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Les deux Égyptiens Mostafa Shobeir, gardien d'Al-Ahly, et El Mahdi Soliman, gardien du Zamalek, ne figurent pas sur la liste et sont absents de la course au trophée de meilleur gardien de but, alors qu'ils faisaient partie des présélections. Yassine Bounou, gardien d'Al-Hilal, est en tête de la liste.

De son côté, le Marocain Ayoub Bouaddi, joueur de Manchester City, a réussi à se hisser dans la liste finale du trophée de meilleur jeune joueur. Mahmoud Hassan Trezeguet, joueur d'Al-Riyadh, maintient quant à lui la présence égyptienne dans la course au titre de meilleur joueur évoluant sur le continent, où il est en concurrence avec Mohamed Rabie Hriman, joueur de l'AS FAR.

Mostafa Shobeir écarté, Bounou en tête de la liste du meilleur gardien

Aucun Égyptien ne figure sur la liste finale du trophée de meilleur gardien de but d'Afrique 2026 , après l'élimination de Mostafa Shobeir, gardien d'Al-Ahly, et d'El Mahdi Soliman, pourtant présents sur la liste initiale qui réunissait plusieurs des meilleurs gardiens du continent.

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La dernière ligne droite se limite à trois noms : le Marocain Yassine Bounou, gardien d'Al-Hilal, le Sénégalais Edouard Mendy, gardien d'Al-Ahli Djeddah, et Vozinha, gardien de la sélection du Cap-Vert.

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Ayoub Bouaddi dans la liste finale du meilleur jeune joueur

Pour le trophée de meilleur jeune joueur d'Afrique 2026, le Maroc est représenté par Ayoub Bouaddi, qui a réussi à intégrer la liste finale et fait ainsi partie des trois joueurs en lice pour cette distinction continentale.

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Aux côtés de Bouaddi figurent l'Ivoirien Yan Diomandé, joueur du Real Madrid, et le Sénégalais Ibrahim Mbaye, joueur du Paris Saint-Germain. La finale réunit ainsi trois talents issus d'écoles footballistiques différentes, qui ont décroché leur place lors de la dernière phase des nominations.

La présence de Bouaddi offre au football marocain une nouvelle occasion de briguer l'un des trophées individuels, d'autant que le jeune joueur suscite un intérêt grandissant. Il aura l'opportunité de rivaliser avec Diomandé et Mbaye pour remporter la récompense.

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Trezeguet, Hrimat et Mokoena dans la course au meilleur joueur évoluant sur le continent

Pour le trophée de meilleur joueur évoluant sur le continent africain, Mahmoud Hassan Trezeguet figure dans la liste finale et maintient la présence égyptienne dans la course aux distinctions, après avoir franchi le cap des présélections pour atteindre le dernier tour.

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La star du football égyptien est en concurrence avec le Marocain Mohamed Rabie Hrimat, ancien joueur de l'AS FAR et actuel joueur d'Al-Shamal au Qatar, et le Sud-Africain Teboho Mokoena, joueur de Mamelodi Sundowns, pour décrocher ce trophée qui récompense les joueurs les plus brillants sur le continent.

La présence de Trezeguet et de Hrimat dans la liste finale assure une représentation arabe marquée dans cette catégorie, tandis que Mokoena entend bien l'emporter. Le trophée reste ainsi ouvert à trois noms, venus d'Égypte, du Maroc et d'Afrique du Sud.