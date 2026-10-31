Shiloh 't Zand a infligé un sérieux coup à Feyenoord samedi soir, précisément à De Kuip. Prêté au Fortuna Sittard par le club de Rotterdam, le milieu de terrain a inscrit le but du 1-1 à la 86e minute. Il confie ensuite au micro d’ESPN que cette égalisation tardive avait presque pour lui la saveur d’un but victorieux.

« Oui, je crois », répond 't Zand lorsqu’on lui demande si son but a le goût d’une victoire. « Quand on regarde l’ensemble du match, il y a forcément des moments difficiles. Alors marquer à la 86e minute, c’est tout simplement magnifique. »

Marquer contre Feyenoord à De Kuip n’est pas une première pour 't Zand. Le milieu de terrain avait déjà trouvé le chemin des filets à Rotterdam sous les couleurs du Heracles Almelo. Il savoure son deuxième but en Eredivisie contre le club auquel il appartient. « C’est évidemment une sensation agréable. Je suis un gars de Zuid et pouvoir marquer à De Kuip contre Feyenoord, ça fait vraiment plaisir. »

Le milieu de terrain de 23 ans reconnaît qu’affronter Feyenoord suscite chez lui une motivation supplémentaire. « Je pense qu’on est forcément un peu plus motivé, mais je veux me donner à cent pour cent à chaque match et être important pour l’équipe. Que j’y sois parvenu aujourd’hui, c’est évidemment une bonne chose. »

Selon 't Zand, le Fortuna doit surtout ce point à la manière dont l’équipe de Danny Buijs a défendu. « Sur l’ensemble du match, nous sommes restés compacts en équipe et il n’était pas facile de passer à travers notre défense », explique-t-il.

Les Limbourgeois ont surtout cherché à pousser Feyenoord à attaquer sur les côtés et à se montrer eux-mêmes dangereux en transition. « Nous essayons toujours d’obliger l’adversaire à passer par les côtés. S’il se crée peu d’occasions, voire presque aucune, c’est difficile de marquer contre nous. Je pense aussi que nous pouvons être dangereux en contre-attaque, et nous l’avons montré plusieurs fois aujourd’hui. »

Avant le match, l’entraîneur de Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, avait tenu des propos positifs sur la progression de 't Zand, qui obtient au Fortuna le temps de jeu qu’il recherchait à Rotterdam. « Je suis venu au Fortuna pour jouer et montrer ce que je sais faire. L’année dernière, j’ai eu du temps de jeu avec Jong Feyenoord. Maintenant, le Fortuna et l’entraîneur me donnent ma chance ici, en Eredivisie, et c’est évidemment une bonne chose. »

C’est surtout la manière dont 't Zand a célébré son égalisation qui a retenu l’attention : le joueur prêté par Feyenoord a exulté après son but et a glissé sur les genoux. Alors que certains joueurs choisissent de ne pas célébrer par respect pour le club auquel ils appartiennent, 't Zand n’y voit aucune raison. « Je joue pour le Fortuna et je marque pour le Fortuna. Alors je célèbre mon but pour le Fortuna. »