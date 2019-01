Shevchenko estime que Gattuso est "l'homme qu'il faut pour ce Milan"

Andriy Shevchenko a demandé à Milan de rester aux côtés de Gennaro Gattuso et Gonzalo Higuain. Il pense que l'équipe peut battre la Juve.

L'entraîneur ukrainien actuel reste une légende des Rossoneri et espère que le Milan va retrouver sa splendeur.



"Le club doit rentrer dans la Ligue des champions, car c'est Milan", a-t-il déclaré à La Gazzetta dello Sport.



"Il me semble que le club fait de son mieux. Ce Milan est un projet à long terme qui doit être construit sereinement pour revenir au sommet d’abord en Italie, puis en Europe. Cela prend du temps et de la patience. "



Pendant ce temps, Gattuso vise son premier trophée dans le cadre de la Super Coupe d'Italie contre la Juventus le 16 janvier à Djeddah.



"La Juventus est l’équipe la plus puissante de la Serie A et il est presque impossible pour l’un des autres clubs de la troubler. Il est difficile de battre la Juve au titre, mais c'est plus simple dans un match unique. Si Milan se prépare bien et se concentre sur les détails, il peut le faire."



Par la suite, Shevchenko est revenu sur le cas de Gonzalo Higuain, qui a du mal depuis son arrivée à San Siro "Il y a beaucoup de pression sur Higuain et il a été malchanceux. Par exemple, l'expulsion infligée lors du match contre la Juve (en championnat, ndlr) est l’un de ces incidents qui peuvent tout changer.



"Depuis le début de la saison, Higuain a été traité comme une vedette qui signait et tout le monde suivait ses moindres mouvements. C’est un grand joueur qui joue avec son avenir, car si Milan se qualifie pour la Ligue des champions, il peut rester au club et prouver qu’il le tient à cœur.



"Il a juste besoin de rester calme pendant les moments difficiles, comme tout le monde à Milan. Les temps sont durs dans le football, mais ils passent toujours."





Juste avant la trêve hivernale, il avait été annoncé que Gattuso serait renvoyé s’il ne battait pas SPAL.



"Rino est absolument la bonne personne pour le poste", a insisté son ancien coéquipier, Sheva.



"J'aime cette attitude du club, des gens avec des idées claires qui ne sont pas ébranlés par des moments difficiles. Leonardo et Paolo Maldini travaillent avec calme et compétence, car ils connaissent ce club mieux que quiconque.



"Il est important de continuer à soutenir Rino, car il donne à l'équipe une identité et un sentiment d'appartenance. C'est l'homme qu'il faut pour ce Milan. Je suis heureux que le club lui fasse confiance", a-t-il indiqué.