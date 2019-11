Sheffield-Manchester United 3-3, réveil tardif pour des Red Devils tenus en échec

Les Red Devils ont ont été tenus en échec par Sheffield ce dimanche pour le compte de la 13e journée de Premier League

Dur d'être supporter de actuellement. Les Red Devils ont encore déçu dans les intentions, et un peu dans le résultat ce dimanche à Sheffield. Dès l'entame, on constatait que le pressing des locaux gênait considérablement la relance des locaux. Sheffield en profitait pour s'accaparer la possession et s'offrir les meilleures opportunités.

Ce sont d'ailleurs les locaux qui ouvraient logiquement le score à la 20e minute, quand, suite à une double intervention face à Lundstram et McGoldrick, De Gea ne pouvait rien contre Fleck pour le premier but de la rencontre.

Un Manchester United à deux visages

Ole Gunnar Solskjaer a eu beau s'époumoner à la pause dans le vestiaire, on retrouvait des Red Devils avec les mêmes tares au début du second acte. Sans surprise, Sheffield doublait la mise à la 52e minute quand un ballon de Fleck en contre trouvait Lys Mousset dans la profondeur pour une reprise aux vingt mètres. David De Gea s'inclinait de nouveau.

Mais Manchester United sonnait la révolte à 20 minutes du terme sur une action construite. Tout part d'un centre de James, décalé sur la droite, qui est prolongé vers l'arrère par la défense centrale de Sheffield. Williams arrive et reprend directement de volée dans le petit filet de Simon Moore. De quoi donner des ailes à MU et à Mason Greenwood, entré en jeu quelques minutes après son égalisation sur un service de Rashford grâce à une frappe en tacle glissé.

L'article continue ci-dessous

Rashford, passeur, revêtira aussi le costume de buteur et accessoirement, celui de sauveur quelques instants plus tard grâce à une frappe sans contrôle sur un service en retrait de James. Remplacé par Tuanzebe à 7 minutes de la fin, Anthony Martial a affiché une mine boudeuse en marchant vers le banc. Mais Manchester n'était pas au bout de ses peines. McBurnie égalisait en fin de rencontre suite à une action confuse.

United végète donc toujours dans le ventre mou de la , à une anonyme 9e place à la faveur de ce résultat.