Sheffield 1-2 Arsenal - Les Gunners l'emportent sur le fil

Arsenal s'est qualifié pour le dernier carré de la FA Cup face à Sheffield (1-2), grâce à un but inscrit dans le temps additionnel de la rencontre.

Après deux défaites consécutives, s'est remis en ordre de marche face à (2-0) en . Ce dimanche, l'équipe entraînée par Mikel Arteta avait l'occasion de confirmer son regain de forme sur la pelouse de Sheffield United, pour le compte de son quart de finale de .

Les Gunners se qualifient sans convaincre...

Néanmoins, l'après-midi a été longue du côté des Gunners, bousculés par des locaux plus motivés et entreprenants. En début de rencontre, Sheffield United pensait même ouvrir le score sur un but inscrit de la tête par John Lundstram (8e), mais celui-ci était finalement refusé pour une position de hors-jeu. Quinze minutes plus tard, Arsenal en profitait pour prendre les devants, grâce à un pénalty obtenu par le Français Alexandre Lacazette et transformé par Nicolas Pépé (25e).

Préféré à Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette sortait Arsenal d'une piètre situation en obtenant ce pénalty, les visiteurs n'ayant aucunement la maîtrise dans ce match de Coupe. À la pause, le score restait inchangé, mais les Gunners n'inspiraient pas vraiment la confiance défensivement.

Au retour des vestiaires, cette inquiétude se confirmait. Au fil des minutes, Sheffield United se faisait de plus en plus pressant, et se procurait plusieurs occasions. À l'heure de jeu (58e) le but d'Egan était à son retour refusé pour un hors-jeu. Dans la foulée, Chris Basham passait tout proche de l'égalisation mais voyait sa tentative en première intention repoussée par le portier adverse. Arsenal avait eu chaud, mais allait finalement céder dans les ultimes minutes du temps réglementaire.



En effet, Sheffield égalisait à la 88e minute de jeu, moment choisi par l'attaquant McGoldrick pour tromper Martinez d'une reprise de pied droit. Rejoint dans les derniers instants de la rencontre, Arsenal décrochait finalement son billet pour le dernier carré sur le fil. Le sauveur était nommé Ceballos, qui après un débordement sur la droite, armait une frappe à ras de terre qui trompait le portier Henderson. Sans convaincre et après s'être fait peur, les Londoniens sont qualifiés.