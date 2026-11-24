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Shaqueel van Persie garde un sentiment mitigé du match entre Feyenoord et le FC Porto (0-1). Satisfait de sa première titularisation et du jeu de son équipe, il regrette que le club de Rotterdam reparte encore les mains vides. Il aborde néanmoins avec confiance le Klassieker de dimanche contre l’Ajax.

Nacho Ferri était jusqu’ici le premier choix de l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst à la pointe de l’attaque cette saison, mais mardi, c’était au tour de Van Persie. L’attaquant de 20 ans a joué 66 minutes au total, sans vraiment parvenir à peser sur le jeu de Feyenoord.

« Oui, je suis fier de ma première titularisation, mais le résultat me déçoit », confie Van Persie à Noa Vahle sur Ziggo Sport. « J’ai le sentiment qu’on aurait pu faire mieux. Je pense qu’on a bien joué collectivement, on a eu des occasions. Au bout du compte, je suis quand même fier de ma première titularisation. »

« Je suis là depuis un moment, mais mes blessures m’avaient empêché d’être titulaire plus tôt pour la première fois », explique Van Persie. « Pouvoir l’être maintenant, c’est une bonne chose. J’espère jouer davantage. »

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Pour cela, Van Persie sait qu’il devra surtout améliorer sa condition physique. « Je sens que je suis de plus en plus en forme chaque semaine, c’est le plus important pour moi. Mon objectif, c’est de jouer régulièrement 90 minutes. Je suis sur la bonne voie. »

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« Personnellement, je trouve que je n’ai pas très bien joué, je suis assez exigeant envers moi-même », estime Van Persie à propos de sa prestation face à Porto. « J’ai vraiment fait de mon mieux dans mes appels pour me démarquer, mais parfois, ça ne fonctionne tout simplement pas. Les gars essaient de me trouver, j’essaie de me démarquer. Ensemble, on essaie de faire au mieux. Aujourd’hui, ça n’a pas marché. »

Après la défaite contre Porto, Feyenoord devra vite tourner la page : le Klassieker contre l’Ajax est déjà au programme dimanche. Comme l’équipe a de nouveau montré des signes d’amélioration dans le jeu, Van Persie aborde cette rencontre avec confiance.

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« Je pense qu’aujourd’hui, nous avons fait un pas dans la bonne direction en vue de dimanche, parce que c’est un match très important. Je sens que le groupe est prêt. On va tout donner dimanche. »

« Il y a un bon état d’esprit dans l’équipe, tout le monde est prêt pour dimanche », poursuit-il. « Si on gagne le Klassieker, ça pourrait rattraper pas mal de choses de ces dernières semaines. C’est notre objectif. »

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Devant la caméra de la NOS , Van Persie se laisse même aller à un pronostic. « Je pense qu’on va les battre dimanche », lance l’attaquant.