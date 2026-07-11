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Shaqueel van Persie fait son retour dans le groupe du Feyenoord pour la première fois depuis le départ de son père

Feyenoord vs Club Bruges
Feyenoord
Club Bruges
Jeux d'amitié des clubs
S. van Persie

Shaqueel van Persie pourrait faire ses premiers pas de la saison 2026/27 samedi. L’attaquant talentueux débutera sur le banc, derrière Nacho Ferri, la recrue à plusieurs millions, qui effectuera son baptême officiel sous les couleurs du Feyenoord face au Club Bruges, au stade De Kuip.

Le capitaine Timon Wellenreuther gardera les buts du Feyenoord samedi après-midi. La défense alignée par Giovanni van Bronckhorst comptera sur Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Thijs Kraaijeveld et Jordan Lotomba.

Au milieu, Gio reconduit le trio Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline et Luciano Valente. Devant, Calvin Stengs, Ferri et Gonçalo Borges auront pour mission de faire trembler les filets pour le club rotterdamois.

Van Persie junior réintègre le groupe pour la première fois depuis le départ de son père, Robin. L’attaquant de dix-neuf ans, absent face au FC Dordrecht, espère toujours faire ses débuts à De Kuip.

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La rencontre amicale entre le Feyenoord et le Club Bruges sera diffusée à partir de 12 h sur Feyenoord ONE, contre paiement. Les personnes créant un compte sur le site du grand club belge pourront visionner la rencontre gratuitement.

Composition du Feyenoord : Wellenreuther ; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Lotomba ; Vanhoutte, Targhalline, Valente ; Stengs, Ferri, Borges.

Remplaçants : Bossin, Berger ; Deijl, Ahmedhodzic, Kasanwirjo, Mármol, Plug, Wessels ; Zechiël, Hadidi, Van den Elshout, Steijn ; Diarra, Tengstedt, Van Persie, Sliti et Ivanusec.

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