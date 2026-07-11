Shaqueel van Persie est entré en jeu et a immédiatement marqué d’une belle tête, offrant la victoire à Feyenoord

Samedi après-midi, le Feyenoord a dominé le Club de Bruges (3-1) devant 15 000 supporters acquis à sa cause à De Kuip. Shaqueel van Persie, Mika Mármol et Tobias van den Elshout ont inscrit les buts néerlandais.

Chez les Néerlandais, l’attaquant vedette Nacho Ferri, recrue estivale coûteuse, était aligné d’emblée, tandis que Mármol, l’autre nouvel arrivant espagnol, faisait sa première apparition sur le banc. Côté Club Brugge, deux Néerlandais figuraient dans le onze de départ : le latéral gauche Bjorn Meijer et le milieu de terrain Ludovit Reis.

Dès la 7^e minute, le Feyenoord a failli ouvrir le score : sur un corner bien tiré par Charles Vanhoutte, la tête de Jeremiah St. Juste a heurté la barre transversale.

Quinze minutes plus tard, les Rotterdamois ont de nouveau heurté le poteau : bien lancé par Calvin Stengs, Gonçalo Borges a frappé du droit, mais sa tentative a percuté la base du montant face à Argus Vanden Driessche. Peu après, Vanhoutte a à nouveau trouvé ce même poteau d’une frappe lointaine.

Après la pause, le Club s’est montré un peu plus dangereux. Nicolò Tresoldi a manqué l’occasion d’ouvrir le score pour les visiteurs, puis Ferri a lui aussi raté une opportunité juste avant la mi-temps.

Après la pause, Giovanni van Bronckhorst a procédé à de nombreux changements. Le Club a remplacé l’intégralité de son onze, ce qui a immédiatement porté ses fruits. Christos Tzolis, ancien joueur du FC Twente, a magnifiquement ouvert le score (0-1) à la 52^e minute.

Sur ce but encaissé, le remplaçant Mats Deijl aurait d’ailleurs pu faire beaucoup mieux. Comme cela s’est produit à plusieurs reprises la saison dernière, il a laissé beaucoup trop d’espace à l’ailier grec pour qu’il puisse frapper.

À l’heure de jeu, Van Persie a remplacé Borges. Le jeune talent n’a eu besoin que de trois minutes pour reprendre de la tête un bon corner de Sem Steijn, dont la frappe a rebondi sur la barre transversale : 1-1.

Steijn s’est de nouveau illustré en servant Mármol sur un plateau. Le défenseur gaucher a repris le ballon de la tête au-dessus d’un Nordin Jackers impuissant : 2-1.

Le coup de grâce est venu de Tobias van den Elshout, produit du centre de formation, qui a lobé Jackers d’une frappe enroulée : 3-1.

Composition du Feyenoord (mi-temps 1) : Wellenreuther ; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Lotomba ; Vanhoutte, Targhalline, Valente ; Stengs, Ferri, Borges.

Composition du Feyenoord (deuxième mi-temps) : Wellenreuther ; Deijl, Ahmedhodzic, Mármol, Wessels ; Van den Elshout, Zechiel, Steijn ; Borges (61' Van Persie), Tengstedt, Diarra.