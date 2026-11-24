Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Shaqueel van Persie garde des sentiments mitigés après la défaite du Feyenoord contre le FC Porto (0-1). D'un côté, il est satisfait de sa première titularisation et du jeu de son équipe. De l'autre, il regrette que les Rotterdamois repartent encore les mains vides. Van Persie sent néanmoins son équipe confiante avant dimanche, lorsque l'Ajax sera son adversaire dans le Klassieker.

Nacho Ferri était systématiquement le premier choix de Giovanni van Bronckhorst en pointe cette saison, mais mardi, c'était au tour de Van Persie. L'attaquant de 20 ans a joué 66 minutes au total, sans vraiment parvenir à peser sur le jeu du Feyenoord.

« Oui, je suis fier de ma première titularisation, mais je trouve le résultat dommage », confie Van Persie à Noa Vahle sur Ziggo Sport. « J'ai le sentiment qu'on aurait pu faire mieux. Je pense qu'on a bien joué en équipe, on a eu des occasions. Au bout du compte, je suis quand même fier de ma première titularisation. »

« Ça fait un moment que je suis là, mais mes blessures m'avaient empêché d'être titulaire plus tôt pour la première fois », explique Van Persie. « Pouvoir l'être maintenant, c'est une belle chose. J'espère avoir davantage de minutes de jeu. »

Publicité Publicité

Pour cela, Van Persie devra surtout améliorer sa condition physique, il en est lui-même conscient. « Je sens que je suis de plus en plus en forme chaque semaine, c'est le plus important pour moi. Jouer régulièrement 90 minutes, c'est mon objectif. Je suis sur la bonne voie. »

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

« Personnellement, je trouve que je n'ai pas très bien joué, je suis assez exigeant envers moi-même », reconnaît Van Persie au sujet de sa prestation contre Porto. « J'ai vraiment fait de mon mieux dans mes appels pour me démarquer, mais parfois, ça ne fonctionne tout simplement pas. Les gars essaient de me trouver, j'essaie de me démarquer. Ensemble, on essaie de faire de notre mieux. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. »

Après la défaite contre Porto, le Feyenoord devra vite tourner la page : dimanche, le Klassieker contre l'Ajax est déjà au programme. Comme le Feyenoord a de nouveau montré des signes d'amélioration dans son jeu, Van Persie aborde ce match avec confiance.

Publicité

« Je pense qu'aujourd'hui, on a fait un bon pas en vue de dimanche, parce que c'est tout simplement un match très important. Je sens dans le groupe qu'on est prêts. On va tout donner dimanche. »

« Il y a une bonne énergie dans l'équipe, tout le monde est prêt pour dimanche », poursuit-il. « Si on gagne le Klassieker, ça compenserait en bonne partie les dernières semaines. C'est ce qu'on vise. »

Publicité

Devant la caméra de NOS , Van Persie se laisse même aller à un pronostic. « Je pense qu'on va les battre dimanche », déclare l'attaquant.