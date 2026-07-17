Shaqueel van Persie écarte les joueurs à hauts salaires du onze de départ du Feyenoord

Shaqueel van Persie sera titulaire vendredi après-midi avec le Feyenoord, qui affrontera le Sporting de Charleroi en match amical à 13 h 30. L’attaquant de dix-neuf ans sera aligné au poste d’ailier droit, devançant Calvin Stengs, qui a appris cette semaine qu’il n’avait plus d’avenir au De Kuip.

Luka Ivanusec, tout comme Stengs un joueur très bien payé, devra lui aussi se contenter d’une place sur le banc, tout comme Gaoussou Diarra, recrue à plusieurs millions.

Giovanni van Bronckhorst a choisi Liam Bossin dans les cages pour défier cette formation belge en difficulté. Tjark Ernst n’était pas encore présent vendredi à Varkenoord. Les jeunes gardiens Mannou Berger et Ismail Ka figurent sur le banc.

La défense est composée de Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Thijs Kraaijeveld et Mika Mármol, ce dernier étant aligné comme arrière gauche.

Au milieu, Gio aligne pour le troisième match amical consécutif Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline et Luciano Valente, tandis que Gjivai Zechiël et Sem Steijn devraient entrer en jeu après la mi-temps.

En attaque, Van Persie, Nacho Ferri et Gonçalo Borges auront pour mission de trouver le chemin des filets. La rencontre sera diffusée en exclusivité sur Feyenoord ONE.

Composition du Feyenoord : Bossin ; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Mármol ; Vanhoutte, Targhalline, Valente ; Van Persie, Ferri, Borges.

Remplaçants : Berger, Ka, Lotomba, Deijl, Ahmedhodzic, Kasanwirjo, Wessels, Zechiël, Van den Elshout, Steijn, Stengs, Sliti, Tengstedt, Ivanusec, Diarra, Zinhagel.