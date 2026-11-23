Comment regarder Shanghai Port - Buriram United avec un VPN

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Présentation du match

AFC Champions League Elite - Journée 5 24 nov. 2026 - 07:15

Shanghai Port reçoit Buriram United en Ligue des champions Élite de l’AFC, dans un match qui mérite l’attention au vu du classement de la zone Est.

L’équipe de Kevin Muscat arrive en bonne forme sur la scène nationale. Elle a battu Beijing Guoan 2-0 en Coupe de Chine le 20 novembre et inscrit six buts face à Liaoning Tieren en Super League plus tôt ce mois-ci.

Les résultats du club chinois sur la scène continentale sont plus contrastés. Shanghai Port s’est imposé 4-2 sur le terrain des Newcastle Jets, mais avait perdu 3-2 contre Cong An Ha Noi la semaine précédente. La régularité reste donc son principal point d’interrogation.

Buriram United, entraîné par Mark Jackson, se présente avec une série plus régulière, mais moins convaincante. Ses matchs nuls contre Kashima Antlers et Gamba Osaka dans cette compétition lui ont permis de continuer à avancer, sans obtenir de résultat marquant.

Le club thaïlandais a également perdu 3-2 contre Sisaket United en championnat de Thaïlande, signe que sa défense peut être mise en difficulté. Il s’est toutefois imposé 2-1 sur le terrain de Ratchaburi FC le 8 novembre pour redresser la situation.

Buriram garde un bon souvenir de la dernière confrontation : une victoire 2-0 à domicile dans cette compétition il y a un an. Shanghai Port voudra inverser le résultat devant ses supporters.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre, notamment l’heure du coup d’envoi, la chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming.

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