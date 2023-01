Shakira lave Piqué dans sa nouvelle chanson : "T'as échangé une Ferrari contre une Twingo"

La chanteuse colombienne a dévoilé une nouvelle chanson aux côtés de Bizarrap qui vise son ex et sa nouvelle petite amie.

Depuis que Bizarrap a annoncé qu'il allait sortir une nouvelle chanson mardi, les attentes sont montées en flèche. Surtout si l'on considère que le producteur argentin allait sortir ses "Music Sessions 53" en collaboration avec nulle autre que Shakira.

Compte tenu de la récente production de Shakira, avec des tubes comme "Te Felicito" et "Monotonia", tout le monde s'attendait à ce que la chanteuse fasse référence à sa séparation avec Gerard Piqué, annoncée au début de l'été dernier, d'autant plus qu'un fragment des paroles a fuité avant la sortie de la chanson.

Cependant, personne ne s'attendait à ce que Shakira soit aussi franche et directe lorsqu'il s'agissait de parler de l'ancienne star du FC Barcelone. "Je ne reviendrai pas vers toi, même si tu pleures et que tu me supplies. Ce n'est pas ma faute si tu es critiqué, je fais juste de la musique, désolée si tu es dans la zone d'éclaboussure", "les femmes ne pleurent plus, les femmes payent plus", sont quelques-unes des paroles de la chanson.

Shakira s'en prend à Clara Chía

Par ailleurs, la chanteuse colombienne a également dédié quelques mesures à la nouvelle petite amie de Piqué, Clara Chía : "Elle a le nom de quelqu'un de gentil, qui n'est clairement pas ce qu'il semble être. Elle a le nom de quelqu'un de gentil, clairement comme toi. Pour les gars comme toi. J'étais trop grande pour toi, alors tu as trouvé quelqu'un comme toi."

Shakira avait beaucoup plus à dire, notamment des phrases comme "Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo. Tu as échangé une Rolex contre un Casio." S'il vous plaît, que quelqu'un emmène Piqué à l'unité des grands brûlés.

En seulement 6 heures, et comme on s'y attendait, la chanson est devenue virale. Non seulement elle est en vogue sur Twitter avec des milliers d'interactions et de commentaires, mais elle a également été écoutée plus de 20 millions de fois sur Youtube.