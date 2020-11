Shakhtar - Luis Castro veut battre une nouvelle fois le Real Madrid

L'entraîneur du Shakhtar, adversaire du Real en C1 cette semaine, s'est montré très clair : il compte bien l'emporter à nouveau contre les Espagnols.

Il y a un mois de cela, le avait surpris tout son monde et avait plongé le dans la crise en allant s'imposer au stade Di Stefano (2-3), en Ligue des Champions. Une victoire de prestige, certes, mais la seule remportée par les Ukrainiens dans cette campagne européenne. Trop peu pour se qualifier ?

À deux rencontres de la fin de la phase de groupes, les hommes de Luis Castro sont troisièmes de leur groupe, à trois points du Real Madrid. En cas de succès face aux Espagnols, ils pourraient à nouveau rêver d'une qualification. Plus qu'un rêve, c'est bel et bien un objectif à en croire les propos de leur entraîneur.

"Nous sommes capables de le faire une fois de plus"

En effet, le technicien a accordé une interview au média Marca à l'approche du deuxième affrontement entre les deux équipes en Ligue des Champions. Le mot d'odre : prouver que la victoire à l'aller n'avait rien d'un hasard. "Le Shakhtar est l'équipe qui aura le plus de difficultés à jouer contre Madrid comparé à l'Inter et M'Gladbach, c'est clair. Mais nous ne perdons pas espoir et dans ce match contre Madrid, beaucoup de choses seront décidées en vue du classement. Je m'attends à un grand Madrid, qui est pour cette raison le club avec le plus de titres en C1. C'est un travail très complexe qui nous attend, mais nous avons nos espoirs", a d'abord concédé Luis Castro.

"Nous voulons toujours présenter une stratégie, qui puisse surprendre, que Madrid échoue et que nous puissions réussir. La stratégie ne sera pas la même que celle que nous avons présentée à Madrid, nous allons avoir quelques changements dans la stratégie pour essayer de gagner le match", a ensuite prévenu le technicien.

Selon Luis Castro, battre Madrid à l'extérieur n'avait d'ailleurs rien d'une surprise par rapport à la dynamique de son équipe. Place à une victoire décisive à domicile désormais. "L'année dernière, nous n'avons pas perdu un seul match à l'extérieur en . Nous avons fait match nul à City, battu l' et fait nul à Zagreb. Nous avions déjà ce rythme avant de jouer et de gagner contre Madrid. Il est clair que notre bête noire a été le Borussia M'Gladbach. Mais nous pensons vraiment que nous sommes capables de le faire une fois de plus, de battre Madrid", a-t-il confié. Autant dire qu'une nouvelle défaite des Madrilènes ferait l'effet d'un séisme en ...