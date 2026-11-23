Comment regarder Shabab Al-Ahli Dubai FC - Al Qadsiah avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Avant-match

AFC Champions League Elite - Journée 5 24 nov. 2026 - 11:00

Shabab Al-Ahli Dubai FC reçoit Al Qadsiah en Ligue des champions Élite de l’AFC. Les deux équipes cherchent à se faire une place au classement de la zone Ouest. Le lieu et l’heure du coup d’envoi n’ont pas encore été confirmés.

Les hôtes abordent cette rencontre avec une confiance retrouvée. L’équipe d’Andre Jardine a battu Ajman 3-1 en ADNOC Pro League le 20 novembre, mettant fin à une série de deux défaites consécutives.

Ces revers, contre Sharjah Cultural Club et Al Hilal, se sont tous deux soldés par un score de 2-0. Auparavant, Shabab Al-Ahli avait battu Esteghlal 2-0 dans cette compétition.

Al Qadsiah, dirigé par Brendan Rodgers, arrive avec une attaque plus efficace. Le club a écrasé Al-Gharafa 5-0 en Ligue des champions Élite et Al Riyadh 6-0 en Saudi Pro League.

Sa seule défaite lors des cinq derniers matches a été un revers 3-2 contre Al Hilal. Il a également fait match nul 1-1 contre Al-Sadd dans cette compétition.

Le contraste est net. Shabab Al-Ahli retrouve de l’élan à domicile, tandis qu’Al Qadsiah enchaîne les matches riches en buts.

Voici ce que nous savons sur la façon de suivre la rencontre.

Les informations officielles concernant la diffusion de ce match ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître la chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming confirmées.

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