Comment regarder Séville - Real Betis avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site ou ouvrez l’application de streaming du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour obtenir un accès complet et profiter du match !

Peu de derbies dans le football mondial rivalisent avec la passion brute, le bruit et l’intensité, souvent ponctuée de cartons, des rencontres entre Séville et le Real Betis, le Gran Derbi. Avant le coup d’envoi, les nouveaux utilisateurs de sites de paris sportifs peuvent utiliser notre code promo megapari vérifié pour obtenir des fonds supplémentaires à miser sur les marchés de ce derby de Liga.

Présentation du match

LaLiga - Journée 13 21 nov. 2026 - 12:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Séville reçoit le Real Betis pour un derby de Liga au stade Ramón Sánchez Pizjuán, à Séville. Cette rivalité andalouse donne lieu à l’un des rendez-vous les plus intenses du football espagnol, et cette rencontre a de véritables enjeux au classement pour les deux clubs.

Séville occupe la sixième place de Liga sous la direction de Luis Garcia, un classement à la fois flatteur et frustrant. Ses résultats récents sont irréguliers : les défaites contre le Real Madrid et Getafe ont terni deux résultats positifs consécutifs face à Osasuna et au Sporting Hortaleza.

Le Real Betis aborde ce derby à la quatrième place, ce qui donne un véritable enjeu à cette confrontation au classement. L’équipe de Manuel Pellegrini a remporté trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et reste sur une victoire 2-0 contre Elche en Liga.

Le Betis doit composer avec des options limitées dans son effectif avant ce match. Les blessures de Juan Hernandez et Diego Llorente, ainsi que la suspension de Facundo Bernal, obligent Pellegrini à faire des choix dans des secteurs clés du terrain.

Les dernières éditions du derby ont été serrées. Trois des cinq dernières confrontations se sont décidées par un seul but ou se sont terminées sur un score nul, signe qu’il est difficile d’en prévoir l’issue.

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