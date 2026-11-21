Comment regarder Séville - Real Betis avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

LaLiga - Journée 13 21 nov. 2026 - 12:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Séville reçoit le Real Betis à l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Séville pour un derby de Liga. Cette rivalité andalouse donne lieu à l’une des rencontres les plus passionnées du football espagnol, et ce nouveau duel comporte un véritable enjeu au classement pour les deux clubs.

Séville occupe la sixième place de Liga sous les ordres de Luis Garcia, un classement à la fois flatteur et frustrant. Ses résultats récents sont irréguliers : les défaites contre le Real Madrid et Getafe ont terni deux résultats positifs consécutifs face à Osasuna et au Sporting Hortaleza.

Le Real Betis arrive en quatrième position, ce qui renforce l’enjeu de ce derby au classement. L’équipe de Manuel Pellegrini a remporté trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et reste sur une victoire 2-0 contre Elche en Liga.

Le Betis aborde cette rencontre avec quelques inquiétudes concernant la profondeur de son effectif. Les blessures de Juan Hernandez et Diego Llorente, conjuguées à la suspension de Facundo Bernal, obligent Pellegrini à faire des choix dans des secteurs clés.

Les derbies récents ont été serrés. Trois des cinq dernières confrontations se sont terminées sur un écart d’un seul but ou par un match nul, signe de la difficulté à en prédire l’issue.

Pour suivre la rencontre, les chaînes TV et les options de streaming sont indiquées ci-dessous.

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