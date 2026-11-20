Comment regarder Séville - Real Betis avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

LaLiga - Journée 13 21 nov. 2026 - 12:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Séville reçoit le Real Betis à l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, à Séville, pour un derby de Liga. Cette rivalité andalouse donne lieu à l’une des rencontres les plus disputées du football espagnol, et cette édition a de véritables enjeux au classement pour les deux clubs.

Séville occupe la sixième place de Liga sous la direction de Luis Garcia, un classement à la fois flatteur et frustrant. Ses résultats récents sont irréguliers : les défaites contre le Real Madrid et Getafe ont terni deux résultats positifs consécutifs face à Osasuna et au Sporting Hortaleza.

Le Real Betis arrive en quatrième position, ce qui donne à ce derby un véritable enjeu au classement. L’équipe de Manuel Pellegrini a remporté trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et reste sur une victoire 2-0 contre Elche en Liga.

Le Betis aborde cette rencontre avec quelques inquiétudes quant à la profondeur de son effectif. Les blessures de Juan Hernandez et Diego Llorente, auxquelles s’ajoute la suspension de Facundo Bernal, obligent Pellegrini à faire des choix à des postes clés.

Les derniers derbys ont été serrés. Trois des cinq dernières confrontations se sont jouées sur un seul but ou se sont terminées par un match nul, signe qu’il est difficile d’en prévoir l’issue.

Pour suivre la rencontre, les options de diffusion à la télévision et en streaming sont indiquées ci-dessous.

Les supporters peuvent regarder Séville - Real Betis en direct via ExpressVPN, qui permet d’accéder aux diffusions depuis n’importe où dans le monde.

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